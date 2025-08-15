¿Qué debemos hacer si un incendio nos sorprende mientras vamos en el coche?

Los detalles La DGT ha querido dar algunas recomendaciones de qué hacer si nos pilla el fuego al volante, y cómo debemos actuar si nos encontramos con humo o fuego en la carretera.

Ante la ola de incendios que sufre España, la DGT ha querido dar algunas recomendaciones sobre qué hay que hacer en carretera. Así, lo primero que recomienda es que nos informemos antes de salir. Los expertos explican por qué esto es importante: "No conocemos las dimensiones del fuego ni lo que puede pasar", subraya al respecto Diego de Azúa, director de Comunicación Institucional de RACE.

Sin embargo, muchos conductores no llevan esta práctica a cabo, sino que, tal y como reconoce uno, buscan llegar a su destino "de la forma más rápida".

A todo esto hay que sumarle la planificación del viaje. Elegir un buen itinerario y preparar bien lo que llevamos en el coche puede marcar la diferencia. En este sentido, Diego de Azúa destaca que "lo principal que hay que llevar en el coche es agua, alimento, principalmente barritas energéticas, y siempre el teléfono cargado o con una batería portátil".

Y en el caso de que un incendio nos sorprenda en carretera, lo más importante es no atravesar el fuego. "Si veo un incendio, retrocedería", expresa un conductor, mientras que otro declara que "intentaría no pasar" por él y daría la vuelta.

El humo puede desorientarnos y provocarnos una intoxicación, por lo que deberíamos dar la vuelta inmediatamente y llamar a Emergencias. Seguir estas recomendaciones puede salvarnos la vida y hacer que no pongamos en riesgo la de los demás.