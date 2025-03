Daniel Vila, sobre el mercado inmobiliario en España: "Hace 30 años hacían falta cuatros salarios medios para comprar un piso, hoy hacen falta siete"

El economista y asesor financiero Daniel Vila ha defendido en laSexta Xplica la regulación del mercado inmobiliario a través de la Ley de Vivienda, pero antes y a modo argumento recordaba que "hace 30 años hacían falta cuatro años y medio de salario medio para comprar un piso", mientras que ahora "hacen falta siete salarios anuales": "O sea el doble".

Un asunto en el que considera que es "necesario insistir". Si bien asegura comprender "que son legítimas todas las defensas de los intereses particulares, de los negocios personales", aclara que el debate "no trata de eso" ya que "estamos hablando de un problema colectivo, que la sociedad está diciendo que lo tiene (...) y que tiene a muchos actores que tienen que intervenir". Entonces, ha explicado que ahora la cuestión a plantear es "qué están haciendo los que tienen que intervenir", además de "qué resultados están dando esas intervenciones"

Entre otras cuestiones, el economista Vila también plantea interrogarse, en concreto, "qué significa la Ley de Vivienda hoy en España respecto a la España de hace dos años atrás que no la tenía", así como que es lo "qué ha ocurrido con la Ley de Vivienda". Si bien admite la "insuficiencia" de esta norma, insiste en que "han ocurrido cosas".

En ese sentido, el asesor financiero subraya que "se ha instalado en la sociedad española una serie de conceptos que son claves para abordar la solución del problema" como es "el de las zonas tensionadas". Sobre este, asegura que "hace cuatro años atrás nadie hablaba" de ellas, además de que "obliga a intervenir, a regular".

Tras subrayar que "la regulación no es una tontería", el asesor financiero no duda en asegurar que siempre se siente sorprendido ante "la gente que reniega de la regulación", pero que a su vez, "no reniega de la regulación inversa con la Golden Visa. Esa le parece estupenda", a pesar de que "privilegia la compra especulativa de vivienda".