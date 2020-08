Por todos son conocidos los juegos de palabras cargados de sentido del humor de Cristina Pedroche. "¿Cuál es el coche favorito de Papá Noel? El 'renol'", fue el chiste que Cristina Pedroche contó cuando presentó las Campanadas de Antena 3 junto con Carlos Sobera. Sin embargo, la colección de chistes de la zapeadora no queda ahí.

"Le dice la 'a' a la 'e': '¿Tú que piensas de la 'i'?', a lo que la 'e' le responde: 'Que tiene su puntito", dijo Pedroche, para reírse, a continuación, de su propio chiste. Además, quiso explicar el chiste: "Tiene su puntito porque como la 'i' la escribes con el punto... aunque yo, a veces, hago corazones".

Y aquí vienen chistes de otras Campanadas sobre animales: "¿Por qué los patos no tienen amigos? Porque son antipáticos", bromeó. "¿Qué es un caballo en la cárcel? Una cebra", contó a Chicote en 2018.

Las caras serias de sus compañeros tras la recopilatoria de los 'mejores' chistes de Pedroche, han sido prueba de que mucha gracia no les han hecho. Y no contenta con el repaso por los chistes de otros años, la zapeadora ha contado uno que iba "rondando": "Van dos tupper por un bosque. ¿Qué hacen allí? 'Taperdíos'". "Creo que te va a venir bien que no lo cuentes esta noche", le ha dicho su compañera Anna Simon tras escucharlo.