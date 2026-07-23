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Primera entrevista

Zapatero titubea al hablar de su amigo Julio Martínez: "No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado"

Los detalles El expresidente no ha querido confrontar la versión de su amigo Julio Martínez y se ha limitado a atribuir su escrito y declaraciones ante el juez a una estrategia de defensa: "Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Creo que es un principio también de respeto al procedimiento penal. Yo me defiendo".

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza valorar la estrategia de defensa de Julio Martínez
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José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido este jueves su primera entrevista en un medio de comunicación, dos meses después de conocerse su imputación por el caso Plus Ultra para aclarar cuestiones como si participó en el rescate de la compañía o el origen de las polémicas joyas halladas en su despacho.

Durante su intervención en TVE, ha intentado evitar hablar del que aún considera su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez, supuesto "lugarteniente" del expresidente. Sin embargo, ha sido nombrarlo y a Zapatero le ha temblado la voz.

"No entro en la estrategia de defensa, no voy a entrar en la defensa. Cada imputado tiene su estrategia de defensa y yo no voy a entrar, yo entro en los hechos", ha sostenido el socialista, en relación al escrito y la posterior declaración de Julito Martínez, que ha reconocido que Zapatero cobró por el rescate de Plus Ultra.

El expresidente ha insistido en que "no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez", añadiendo que "es evidente que hay amistad, de hace años no, no...".

Ha sido entonces cuando no ha podido ocultar una evidente decepción por las afirmaciones del empresario. "Desde luego, no va con mi estilo y con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él".

Incluso ha cambiado su expresión a un tono más claro de advertencia. "Quien insinúa y acusa tiene que probarlo y además asumir la responsabilidad si no es cierto".

Insiste en su inocencia

Muy distintas han sido las palabras que ha dedicado a los socialistas, que le han respaldado durante este tiempo. "En mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente del Gobierno", ha agradecido.

Al mismo tiempo, ha asegurado que no va a pedir ningún acto de fe a los ciudadanos, sino que va a "defender con hechos mi inocencia".

Pese a esa seguridad, Zapatero ha reconocido lo difícil que han sido estos meses, especialmente cuando se filtró su agenda, aunque ha apuntado que lo asume "como ciudadano que debe responder ante un Estado de derecho".

No obstante, ha reprochado que se ha vulnerado su derecho a la intimidad y a la privacidad, que "ha permitido un juicio paralelo evidentemente y esto ha facilitado todo tipo de especulaciones" que, según ha apostillado, desmontará ante el juez.

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