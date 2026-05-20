Julito, el empresario cercano a Zapatero y supuesto "lugarteniente" de la trama de Plus Ultra: tenía 39 sociedades y cobró un 1% del rescate

Los detalles Julio Martínez Martínez, detenido tres días después de ser visto haciendo ejercicio con Zapatero, pagó al expresidente 450.000 euros por su trabajo de asesoramiento.

Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, es una figura clave en el rescate de Plus Ultra, vinculado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Considerado por el juez José Luis Calama como "lugarteniente" de Zapatero, Julito habría intermediado y presionado para que el Gobierno aprobara en 2021 el rescate de 53 millones de euros. Tras el rescate, Plus Ultra habría pagado a Julito, quien a su vez transferiría 450.000 euros a Zapatero por supuestas asesorías. Julito manejaba un entramado de 39 sociedades, incluyendo Idella Consulenza, que firmó un contrato con Plus Ultra, recibiendo un 1% del rescate en Dubái. El auditor de Plus Ultra confirmó el pago en el Senado.

Uno de los personajes clave para entender el caso del rescate de Plus Ultra contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es Julio Martínez Martínez, más conocido como Julito. El empresario, que forma parte del círculo íntimo de Zapatero, llegó a estar al frente de 39 sociedades y es considerado por el juez como su "lugarteniente" en la trama.

La primera vez que se le vio públicamente junto a Zapatero fue el 8 de diciembre de 2025, cuando quedan para salir a correr juntos. Solo tres días después, la Policía lo detuvo.

El juez José Luis Calama considera que Julito fue imprescindible, al igual que Zapatero, en el rescate de Plus Ultra. Según el magistrado, se habría encargado de intermediar y presionar para agilizar la operación que finalmente el Gobierno acabó aprobando en 2021 por 53 millones de euros.

Tras el rescate, según desliza Calama en el auto al que ha tenido acceso laSexta, Plus Ultra pagó a Julito que, a su vez, pagó al expresidente socialista alrededor de 450.000 euros a través de una de sus empresas. Lo hizo a cambio de supuestas asesorías, tal y como ha reconocido el propio Zapatero, que lo justifica como parte de una "consultoría global".

Según el auto, el empresario controlaba un entramado de 39 mercantiles, de las que 20 estaban inactivas. No obstante, otras como Idella Consulenza, operaban presuntamente a pleno rendimiento.

Julito firmó presuntamente con Idella Consulenza un contrato con Plus Ultra por el cual, si el rescate salía hacia adelante, supuestamente se llevaba un 1%. Ese dinero lo habría recibido en Dubái a través de otra sociedad.

El auditor de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo Tereisa, ha confirmado este miércoles en el Senado dicho pago y ha afirmado que figura en las cuentas de la aerolínea, rechazando así cualquier tipo de irregularidad.

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