Trump bromea de nuevo con presentarse a las elecciones de EEUU en 2028: "Estoy aquí para anunciar mi candidatura"

Los detalles Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a bromear sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, a pesar de que la Constitución le impide un tercer mandato. Durante un mitin en Georgia, anunció su candidatura, provocando la ovación del público, aunque aclaró poco después que era una "broma". A sus 80 años, Trump no puede postularse nuevamente, ya que la Constitución solo permite dos mandatos. A menudo menciona que sus seguidores del movimiento MAGA le piden continuar, pero también ha sugerido a JD Vance y Marco Rubio como posibles sucesores republicanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

"Estoy aquí para anunciar mi candidatura", ha dicho al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público. Sin embargo, tan solo unos segundos después ha recalcado que se trata de una "broma".

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA (Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de EEUU, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

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