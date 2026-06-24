Zapatero estudia acciones legales por la difusión de su agenda y sus datos personales en el informe de la UDEF

El contexto Fuentes del entorno del expresidente del Gobierno considera "un escándalo sin precedentes" la publicación de sus agendas y de sus conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

El abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, Víctor Moreno Catena, está estudiando acciones legales por la difusión de su agenda y sus datos personales en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que hemos conocido este miércoles, en el que aparecen sus agendas completas de los años 2024 y 2025, así como sus conversaciones con su secretaria, Gertrudris Alcázar, según ha podido confirmar laSexta.

El entorno del expresidente del Gobierno consideran "un escándalo sin precedentes" la publicación de estas agendas y datos personales de un expresidente del Gobierno.

"Sería inaceptable hacer una investigación prospectiva de la tarea profesional del expresidente", añaden fuentes consultadas con laSexta, que defienden que la presunta mediación de Zapatero ante el expresidente de Bolivia a favor de una empresa minera para paralizar una sentencia que obligaba a pagar 107 millones de dólares a una cementera peruana, que hablan de "una actividad de consultoría legal por completo". Además, apuntan que esta cuestión no tiene "nada que ver" con la causa de Plus Ultra.

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