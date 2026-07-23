Rufián, tras la explicación de Zapatero sobre las joyas: "Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante la sesión plenaria celebrada en el Congreso

Entre líneas El portavoz de ERC reconoce no ser "objetivo" sobre Zapatero, pero le reprocha que "tiene pocas explicaciones o cero explicaciones".

Gabriel Rufián ha criticado la falta de explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre las joyas encontradas en su despacho, cuyo valor supera el millón de euros. Rufián, portavoz de ERC, declaró que "un regalo de cortesía es una cesta de Navidad", cuestionando la defensa de Zapatero, quien afirmó que las joyas eran un regalo personal sin intención patrimonial. A pesar de su buena relación con el expresidente, Rufián admitió no ser objetivo al hablar de él y señaló que Zapatero ofrece "pocas explicaciones". Sobre el apoyo del PSOE a Zapatero, Rufián no ve "alternativa".

Gabriel Rufián ha criticado este jueves la falta de explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre sus joyas, apuntando que "un regalo de cortesía es una cesta de Navidad".

El portavoz de ERC se ha pronunciado de esta manera en los pasillos del Congreso pocas horas después de la entrevista del expresidente del Gobierno en TVE, en la que buscaba dar explicaciones sobre su imputación en el caso Plus Ultra.

Zapatero ha defendido que las joyas halladas por la UCO en su despacho, y cuyo valor estimado supera el millón de euros, fueron un "regalo personal" y una cortesía "de hace muchos años". Asimismo, ha insistido en que no tenían "ni uso ni destino ni afán patrimonial".

Preguntado por esta justificación, Rufián ha sido claro, indicando que "un regalo de cortesía es una cesta de Navidad".

El diputado ha reconocido no ser "objetivo" a la hora de hablar sobre Zapatero, ya que mantiene con él "una relación muy buena". "Ha ayudado mucho, pero tiene pocas explicaciones o cero explicaciones", ha esgrimido.

En lo que se refiere a la defensa cerrada que el PSOE sigue haciendo del expresidente, ha señalado que tampoco le ve "alternativa".

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