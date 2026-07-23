Zapatero atribuye las joyas incautadas a un "regalo personal": "Ni tenían uso, ni destino. No podíamos imaginar ese valor"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno ha indicado que el valor de las joyas será sometido a "contradicción", evitando aclarar su origen. "Daré todas las explicaciones ante el juez", ha recalcado.

José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que las joyas halladas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, fueron un "regalo personal" y que no tenían "ni uso ni destino patrimonial". Asegura que estaban junto a otras joyas familiares y que explicará su origen ante el juez, reiterando su compromiso con la justicia. Niega haber cometido contrabando o fraude fiscal, afirmando que el valor de las joyas será revisado. En una entrevista en TVE, recordó el Código de Buen Gobierno que él aprobó, admitiendo que, en retrospectiva, habría tomado decisiones diferentes.

José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en que las joyas encontradas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros fueron un "regalo personal", asegurando que no tenían "ni uso ni destino ni afán patrimonial".

"Estaban con otras joyas de nuestra familia", ha aclarado, indicando que dará todas las explicaciones sobre su origen ante el juez. "Debo hacerlo así porque es mi compromiso y mi deber", ha destacado.

El expresidente del Gobierno ha insistido en que se trata de un regalo de cortesía personal "de hace muchos años", y que no había pensado en ellas "ni en el valor que se le ha atribuido".

Zapatero ha reiterado su compromiso de colaboración con la justicia y ha indicado que aclarará "todas las circunstancias" ante el juez, negando que incurriera en un delito de contrabando. Además, ha insistido en su derecho a la defensa y a un procedimiento justo "con todas las garantías".

También ha rechazado la intención de defraudar a la Hacienda Pública, delito fiscal del que también es investigado. "En absoluto, intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada", ha aseverado, añadiendo que el valor atribuido a las joyas será "sometido a contradicción" mediante una pericial alternativa.

Durante la entrevista que ha concedido en TVE, le han recordado el Código de Buen Gobierno que él mismo aprobó y que decía que "se rechazará cualquier regalo, valor o servicio en condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales sociales y de cortesía".

Al ser preguntado sobre si ha incumplido su propio código, Zapatero ha indicado que eso es "interpretable". "Obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, evidentemente hubiese tomado otra decisión", ha admitido.

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