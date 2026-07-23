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Mantienen su confianza

El Gobierno pide "respeto" a la presunción de inocencia de Zapatero y guarda silencio sobre la explicación de sus joyas

¿Qué han dicho? Fuentes del Ejecutivo a laSexta insisten en la posición que han defendido "desde el primer día" y tildan de "preocupante" la filtración de varios años completos de agendas personales, con datos privados "ajenos al objeto de investigación".

Zapatero, en una foto de archivo Zapatero, en una foto de archivoAgencia EFE
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Fuentes del Gobierno a laSexta han confirmado que desde Moncloa se mantiene el apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo han expuesto, pidiendo "respeto a la presunción de inocencia" del que fuera líder del Ejecutivo desde 2004 a 2011.

En ese sentido, han insistido en que su posición es la misma que la que han defendido "desde el primer día", manteniendo un "respeto absoluto al procedimiento judicial" y defendiendo "la presunción de inocencia".

Sobre las palabras de Zapatero en TVE, en el programa 'Mañaneros', han comentado que el expresidente "completará su explicación detallada ante el juez instructor".

Por otra parte, las mismas fuentes tildan de "preocupante" la filtración de varios años completos de agendas personales, con datos privados incluidos "ajenos al objeto de la investigación": "Vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y no tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

"El PSOE seguirá defendiendo el Estado de derecho frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas", han remarcado.

Sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente Zapatero, el Gobierno ha preferido guardar silencio y no comentar nada al respecto de estos objetos.

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