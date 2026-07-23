El PP exige a Morant que se disculpe por comparar a Feijóo con Hitler mientras el PSOE evita desautorizarla: "Cada uno se expresa como cree conveniente"

El contexto La ministra de Ciencia aseguró este miércoles que el líder 'popular' "está dibujando una coalición que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler" por sus pactos con Vox.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, comparó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Adolf Hitler, generando gran indignación en el PP. Borja Sémper, portavoz nacional del partido, calificó las declaraciones de "barbaridades" y criticó el nivel político actual. El Partido Popular exigió una rectificación de Morant, argumentando que comparar a un adversario político con Hitler es inaceptable. Aunque el portavoz del PSOE, Patxi López, no comparte las palabras de Morant, evitó desautorizarla, destacando que cada uno se expresa como considera adecuado. Esta postura contrasta con la reacción del PSOE ante comentarios similares de Vox en 2023.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, comparó este viernes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Adolf Hitler. "Feijóo está dibujando una coalición que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", afirmó al hablar sobre la 'prioridad nacional' acordada con Vox en los acuerdos de coalición para formar gobiernos autonómicos.

Un día después, Morant sigue sin rectificar, lo que ha causado una enorme indignación en el PP. El portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, asegura que las palabras de la ministra son "auténticas barbaridades". "Lamentablemente la política española, fruto de este Gobierno, el gobierno del Hodio, con 'h' (la plataforma de IA lanzada por el Ejecutivo para denunciar discursos de odio), se mueve en esos parámetros que son absurdos. Los españoles merecen más nivel", añade Sémper.

Una crítica que comparte el propio Partido Popular en Twitter, que defiende que "quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable", por lo que "Diana Morant debe rectificar y pedir perdón".

El Gobierno no desautoriza a Morant

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, asegura no compartir las palabras de Morant. "No es mi estilo, no me gusta cuando se lleva la política a los extremos", ha asegurado en los pasillos del Palacio de las Cortes. No obstante, ha evitado desautorizar a la ministra, ya que "cada uno se expresa como cree conveniente".

Una reflexión compartida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que justifica que Morant comparó al líder del PP con Hitler porque "lo entiende oportuno".

No obstante, esta reacción del Partido Socialista choca con lo vivido durante el pleno de investidura de Pedro Sánchez en 2023. En aquella ocasión, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el líder del PSOE carecía de autoridad democrática y le comparó con el líder de la Alemania nazi: "Hitler también llegó al poder mediante unas elecciones".

Patxi López cargó duramente contra el líder de la ultraderecha, al que acusó de "incitar al odio". Ahora, el PSOE evita desautorizar a su líder en la Comunidad Valenciana por un comentario similar.

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