Feijóo acusa a Sánchez de actuar "contra la seguridad de España" por intereses electorales en su respuesta a Trump

¿Qué ha dicho? El líder del PP considera que España tiene que "situarse junto a los aliados" en su posición respecto al conflicto en Oriente Próximo, pidiendo a Trump que "no confunda al Gobierno con los 50 millones que vivimos en España".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "ir contra la seguridad de España" por su posicionamiento contrario al ataque de EEUU e Israel contra Irán, el cual atribuye a sus intereses electorales.

En una comparecencia durante el Fórum Europa en Bilbao, Feijóo ha apostado por "situarse junto a los aliados" de España en Europa para no quedarse "sin marco operativo". Además, pide al Gobierno de Estados Unidos --y a Donald Trump, por extensión-- que no confunda "al Gobierno con los 50 millones que vivimos en España", palabras muy parecidas a las que pronunció el líder de Vox, Santiago Abascal, este martes, cuando pidió a los países aliados de España que fuesen "capaces de comprender que Sánchez no representa a los españoles".

"Sánchez pone en riesgo muchos intereses de empresas y trabajadores españoles. Pone en riesgo la cooperación con la inteligencia europea, nuestra seguridad, la frontera sur y muchos intereses económicos, como la energía. Hemos pasado de enemistarnos con Argelia a decir que estamos contra Rusia y seguir comprando su gas; y ahora que tenemos a EEUU como principal proveedor, le hemos nombrado persona non grata solo por intereses electoralistas", denuncia.

Feijóo añade que Irán "masacra a sus ciudadanos, financia el terror y desestabiliza la zona", algo que "nadie puede negar", según el líder del PP.

A su juicio, la política exterior "tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente del turno", por lo que Pedro Sánchez debería "defender los intereses generales de España".

"Hoy España es menos segura, menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior, europea y mundial", denuncia. Feijóo ha admitido que EEUU no puede sancionar a España porque pertenece a la UE, que ejerce de "escudo", al tiempo que ha criticado que el Gobierno, "desde esa atalaya", ofende al país americano y también a sus socios europeos.

