Sánchez insiste en 'The Economist' en que es "ingenuo" pensar que la guerra llevará la democracia a Irán

El contexto El presidente del Gobierno ha publicado un artículo en la revista británica en el que defiende la posición de España sobre la guerra.

Pedro Sánchez ha expresado su oposición a la guerra "ilegal" contra Irán en un artículo en 'The Economist', argumentando que no traerá democracia ni prosperidad. El presidente del Gobierno español rechaza la escalada bélica no por antipatía hacia EE.UU. ni simpatía por Irán, sino porque considera que es ilegal y amenaza el orden internacional. Sánchez destaca que la guerra tendrá costos enormes, afectando principalmente a civiles iraníes y al resto del mundo. Comparando la situación con la invasión de Irak en 2003, advierte contra repetir errores del pasado. Por ello, España no autorizará a EE.UU. a usar sus bases militares. Sánchez insiste en la importancia de la diplomacia y la paz, colaborando con socios europeos para lograr la desescalada y un alto el fuego.

Pedro Sánchez ha reiterado su oposición sobre la guerra "ilegal" contra Irán y ha advertido que es ingenuo pensar que traerá democracia y prosperidad. Así se ha expresado el presidente del Gobierno en un artículo publicado en la revista británica 'The Economist', en el que explica que su rechazo a la escalada bélica "no surge de ninguna antipatía hacia la Administración estadounidense, y mucho menos de simpatía por el brutal régimen iraní", sino del convencimiento de que "es ilegal, representa una amenaza al orden internacional basado en normas y es contraria a los intereses de la humanidad".

"Nadie sabe si contribuirá a la caída del régimen. Lo que sí sabemos es que sus costes serán enormes, y no los sufrirán solo los ayatolás", sino sobre todo los civiles iraníes y también el resto del mundo, que se verá afectado por precios más altos y mayor inseguridad, señala en el artículo, recogido por 'EFE'.

Sánchez afirma que se trata de una situación similar a la invasión de Irak en 2003 por Estados Unidos con apoyo del Reino Unido y el Gobierno español conservador de entonces, que costó la vida a 300.000 personas, sumió a Oriente Medio en la inestabilidad y generó una ola de inseguridad en Europa.

Recalca, en este sentido, que la posición de su gobierno es "No a la guerra. No a la violación unilateral del derecho internacional. No a repetir los errores del pasado. No a la idea de que los problemas del mundo se pueden resolver con bombas".

En consecuencia, decidió no autorizar a EEUU a utilizar las bases militares ubicadas en territorio español, al considerar que está el derecho de España como "como país soberano" y también su responsabilidad por el bienestar del pueblo español.

"Es nuestro deber como miembros de la ONU y firmes defensores del derecho internacional. Los aliados reales se deben apoyo mutuo en tiempos de lucha, pero no obediencia ciega por un camino imprudente", asevera.

Sánchez insiste en que la guerra contra Irán "puede servir para aumentar los beneficios de industrias vinculadas a lo militar y para cubrir problemas y carencias domésticas en ciertos lugares", pero "no servirá para hacer a Israel más seguro ni para promover una solución justa para Gaza".

Sobre quienes le acusan de adoptar una posición ingenua, replica que "lo que es ingenuo es creer que un intercambio creciente de drones y misiles como el que estamos presenciando conducirá a algo bueno". "Lo que es ingenuo es pensar que la democracia y la estabilidad surgirán de las cenizas. La historia ya ha probado esa fórmula, y no funciona", insiste.

Tras constatar que "la guerra no es la respuesta", Sánchez subraya que España trabaja con los socios europeos y varios países de la región "para forjar un consenso que permita la desescalada, un alto el fuego seguro y reabrir la vía de la diplomacia y la paz".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.