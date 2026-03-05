Ayuso mezcla ETA, la guerra civil y las hijas de Zapatero para cargar contra el 'no a la guerra' de Sánchez: "ETA es una dictadura que les da el poder"

Los detalles Ayuso ha retorcido el discurso para atacar al Gobierno llegando a hablar también de feminismos y homosexualidad. La presidenta madrileña ha animado a ir "solas y borrachas por Tehéran" o con una "minifalda en Kabul". "Y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas", ha advertido.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado en la Asamblea madrileña la postura del Gobierno de Sánchez sobre la guerra en Irán, comparándola con la Guerra Civil española y acusando a la izquierda de alimentarla. Ayuso ha cuestionado el respeto del Ejecutivo por el derecho internacional, señalando dictaduras como la venezolana y la iraní, y acusando al PSOE de permitir que el régimen iraní siga armándose. Mar Espinar, portavoz del PSOE, ha tildado a Ayuso de "vendepatrias", defendiendo que el Gobierno condena los regímenes totalitarios. Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha criticado los ataques de EE.UU. e Israel, reprochando a Ayuso su postura belicista. Ayuso ha respondido sarcásticamente sobre la situación de mujeres y homosexuales en Irán y Afganistán.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en marcha su coctelera para servir en la Asamblea madrileña una mezcla de relatos contra el 'No a la guerra' que reivindica la izquierda. La dirigente 'popular' ha comenzado deseando que la guerra en Irán "acabe cuanto antes", pero acto seguido la ha igualado a la Guerra Civil española, algo que según ha defendido, desde la izquierda "alimentan cada día".

Ha criticado que el Gobierno hable de derecho internacional mientras "no respeta el derecho español". "No a la dictadura, por supuesto, a ninguna dictadura, tampoco a la venezolana, la iraní, la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura que ha roto la convivencia de los españoles", ha defendido la presidenta madrileña.

Así, Díaz Ayuso ha insistido en que Sánchez "no es fiable" algo que se traslada "a los ojos del mundo", además de volver a avisar de que la "corrupción del bloque sanchista" va a "hundir" España. "Eso sí, las únicas hijas que no van a perder oportunidades son las de Sánchez y Zapatero. Con nosotros no cuenten", ha apostillado.

Según Ayuso, si fuera por el PSOE el régimen del ayatolá Alí Jamenei "seguiría armándose nuclearmente toda la vida". "Estamos francamente consternados con la política internacional que está llevando el Gobierno de (Pedro) Sánchez, su jefe, sin haber pasado ni siquiera por el Congreso de los Diputados. Si por ustedes fuera, las cárceles venezolanas todavía estarían llenas de presos políticos", ha expresado la presidenta madrileña en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a la portavoz de PSOE, Mar Espinar.

Así, ha recordado que en Irán manda un régimen que "en muy pocas semanas mató a 30.000 personas, 30.000 personas asesinadas por ese régimen, castigando a los homosexuales, condenándolos a la cárcel, a latigazos, colgándolos de grúas y asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo", además de censurar que en el país las mujeres son "vejadas y violadas en sus propias casas".

Espinar (PSOE) acusa a Ayuso de ser una "vendepatrias que se arrodilla ante el poderoso"

Por su parte, Espinar ha reivindicado que el presidente del Gobierno condena "sin ambages los regímenes totalitarios" y defiende la legalidad internacional y los intereses de España. "Usted es la cara de esa derecha vendepatrias que se arrodilla ante el poderoso. Es un momento ideal, señor Ayuso, para ser patriota, claro que sí. Es un momento ideal para decir que ser español es estar con la paz, con el derecho internacional, con la solidaridad, con el diálogo, con el consenso. Que ser español es hacer una política que dignifique vidas", ha espetado la portavoz socialista con una pegatina en la que se podía leer el 'No a la guerra'.

En esta línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que se opone "frontalmente" a los ataques de Estados Unidos y de Israel contra el pueblo iraní y contra las mujeres iraníes. "Presidenta, el primer objetivo militar de (Benjamin) Netanyahu y de (Donald) Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas", le ha reprochado.

Así, ha criticado que esta es la forma que tiene la derecha de "defender los derechos de las mujeres iraníes", algo que cree que es "infame", y le ha reprochado que se dedique a "jalear una guerra que va a traer caos e inseguridad".

En respuesta, la presidenta madrileña ha animado a ir "solas y borrachas por Tehéran" o con una "minifalda en Kabul". "Y llévense a sus amigos gays, a ver cuándo les van a colgar de las grúas. Porque es así como tratan a la homosexualidad y a las mujeres en esos países tan ensoñados de los que tanto ustedes presumen", ha lamentado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.