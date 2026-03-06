La purga de Abascal en Vox continúa: con Ortega Smith ya fulminado todo apunta a que el futuro de Antelo será el mismo

El contexto El Comité de Garantías del partido ha anunciado la expulsión del que era su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" al frustrar su relevo en ese cargo, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

La purga en Vox, liderada por Santiago Abascal, sigue adelante con la expulsión de Javier Ortega Smith, ex portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, por una "infracción muy grave". Ortega Smith, al conocer la noticia, anunció su intención de recurrir internamente y denunció en redes sociales la "humillación" y "difamación" a quienes fundaron el partido. José Ángel Antelo, diputado en Murcia, también enfrenta una suspensión cautelar por una supuesta crisis interna. Antelo criticó la falta de garantías en el Comité del partido. Abascal minimizó la crisis interna, afirmando que los miembros deben respetar las reglas del partido.

La purga del líder ultraderechista Santiago Abascal en su formación, Vox, continúa. La expulsión definitiva de Javier Ortega Smith ha marcado el punto y final de esta relación junto a la pérdida de su condición de afiliado. El Comité de Garantías del partido ha anunciado la expulsión del que era su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid hasta ahora al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" al frustrar su relevo en ese cargo, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

"Suma y sigue... Algún día, algunos tendrán que explicar por qué se está humillando, difamando y expulsando, sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto, al único servicio de España y de los españoles, y que aún nos seguimos dejando la piel por él. No voy a dejar de seguir luchando por España y por la libertad, mientras otros lo seguirán haciendo por sus únicos intereses personales y económicos", publicó Ortega Smith en sus redes sociales quejándose de la limpia de Vox.

Al recibir la noticia, ha decidido recurrir su expulsión a nivel interno. Mientras José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, aseguraba en 'Herrera en Cope' que "la Justicia decidirá" porque "el Comité de Garantías tiene mucho de comité y poco de garantías".

"Solo queda la mentira y la falsedad"

Esta era la defensa del exlíder de Vox en Murcia, que parece ser el siguiente. Este viernes le han abierto un expediente disciplinario y le han suspendido, de manera cautelar, de militancia por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una "grave crisis de cohesión interna".

"Todo el mundo sabe que el partido ha puesto toda la maquinaria para ir en contra de un persona, solo queda la mentira y la falsedad", añadía Antelo. Falsedades por las que Juan García-Gallardo, aún afiliado de Vox, ha decidido asumir la asistencia legal de Antelo tras las acusaciones del partido de supuestas gestiones que beneficiaban a su mujer.

Por su parte, Abascal apuntaba este viernes que nunca ha sido "un experto en telenovelas": "No me han gustado mucho. Quienes están en Vox están obligados a respetar las reglas internas de Vox". El líder ultraderechista parecía minimizar, así, esta crisis interna.

De dramatismo también hablaban en Murcia, como Antonio Martínez Nieto, diputado Regional de Vox, quien señalaba que "el episodio o culebrón por el que el señor Antelo ha logrado captar la atención de los medios de comunicación".

