El PP hace sangre de la guerra interna de Vox: critica las "purgas" a compañeros y define a la formación como "un líder, una cuenta de Twitter y un caballo"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este viernes en un acto celebrado en San Javier (Murcia) a los partidos que someten "a purgas a los que hasta hace unos días eran compañeros de su misma formación política", en referencia a los casos de dirigentes de Vox apartados de sus puestos.

Sin nombrar a ese partido, Tellado ha expuesto lo que considera que diferencia a su formación de otras fuerzas "que se dicen partidos, pero en realidad son un líder, una cuenta de Twitter y un caballo", ha resumido.

También ha sido crítico con el PSOE que, con el liderazgo de Pedro Sánchez, "vive en una deriva que no sabemos muy bien a dónde nos puede llevar", ha comentado. Tellado ha aludido a las elecciones que se celebrarán el 15 de marzo en Castilla y León y ha subrayado que, frente a otros partidos, el PP es "probablemente el único gran partido que queda en España. Somos un partido de Estado, el único partido que defiende hoy por hoy la Constitución y un partido al servicio de nuestra democracia. Lamentablemente no lo pueden decir todos los partidos".

El secretario general del PP ha hecho estas manifestaciones en la inauguración de la "Gala Los Mejores del Año 2026", en la que ha intervenido junto al presidente regional de su partido y jefe del Gobierno autonómico, Fernando López Miras. En ese acto, el PP de San Javier ha entregado diferentes galardones, uno de ellos a Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA en 1997, quien ha sido distinguida con el premio a la Concordia.

Blanco no ha podido asistir al evento, según los organizadores, pero ha agradecido la distinción en un mensaje de vídeo en el que ha criticado los beneficios penitenciarios que se conceden a los presos de ETA y ha abogado por "seguir alzando la voz para que, por fin, la verdad, la memoria y la dignidad" no sean utilizados como moneda de cambio.

Eso es "lo que desgraciadamente está haciendo este Gobierno" a juicio de Blanco, por "unos votos manchados de sangre". El acto se ha organizado para homenajear a personas, empresas e instituciones del municipio, por lo que, además de a Mari Mar Blanco, se han entregado distinciones al Partido Popular de Torre Pacheco y a compañías, comercios y organizaciones deportivas y culturales.

