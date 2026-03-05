El uso de las bases de Rota y Morón por EEUU para atacar Irán, en el punto de mira ante el silencio y las evasivas de los ministros Robles y López

¿Por qué es importante? Una cosa es mandar una fragata a Chipre como parte de las obligaciones del Gobierno de España y otra prestar las bases y negarlo. Pero pasan los días y aún quedan preguntas sin aclarar: ¿usó EEUU nuestras bases el día del ataque a Irán? ¿Usó EEUU nuestras bases en el ataque a Irán de junio?

La tensión entre Estados Unidos y España ha aumentado tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó a España como "una perdedora" por votar en contra del pago del 5% en la OTAN. Trump criticó la actitud de España, afirmando que no son jugadores de equipo. Mientras tanto, España ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre para escoltar al portaviones francés Charles de Gaulle. Persisten interrogantes sobre el uso de bases españolas por parte de EEUU en ataques a Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro Óscar López han evitado dar respuestas claras al respecto.

La tensión entre Estados Unidos (EEUU) y España aumenta. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a la carga este jueves al afirmar que "España es una perdedora". "Son los únicos que votaron en contra del pago del 5% en la OTAN y son muy hostiles con todos", ha dicho Trump, quien ha agregado: "No somos jugadores de equipo y tampoco vamos a serlo con España". Mientras, por ahora, no ha habido respuesta por parte del Gobierno.

Sí se ha producido, en cambio, un gesto en forma de undefined. Se trata de la Cristóbal Colón, la más avanzada tecnológicamente de toda la armada española, y está ya navegando hacia su destino. Se espera que llegue en cinco días a Chipre y que allí realice, sobre todo, labores de escolta del portaviones nuclear francés Charles de Gaulle.

Pero una cosa es mandar una fragata como parte de las obligaciones del Gobierno de España y otra prestar las bases y negarlo. Aún no hay seguridad sobre lo que ha pasado, faltan datos y transparencia. Pasan los días y aún quedan preguntas sin aclarar: ¿usó EEUU nuestras bases el día del ataque a Irán? ¿Usó EEUU nuestras bases en el ataque a Irán de junio?

Estas son las preguntas que laSexta le ha hecho la tarde de este jueves desde Barcelona a la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero ella se ha escudado con una sonrisa en la cara y, sin dejar de andar, ha hecho oídos sordos optando por el silencio.

Tampoco el ministros de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha sido claro en su respuesta sobre si se utilizaron las bases de Rota y Morón por aviones cisterna este fin de semana. "El Gobierno ha sido claro y contundente. Este Gobierno es un Gobierno soberano, un Gobierno también serio y responsable que ha lanzado un mensaje claro. El presidente del Gobierno ha sido muy claro y yo lo que quería era lamentar los bulos que está lanzando ahora el jefe de la oposición", ha respondido optando por la evasión.

