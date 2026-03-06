El sucesor de Kristi Noem al frente del ICE ya apunta maneras: de luchador de artes marciales a nuevo jefe de Seguridad de EEUU

¿Por qué es importante? Markwayne Mullin no llegó a acabar la carrera, pero es un empresario millonario, senador republicano por Oklahoma y ahora futuro secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Trump.

Markwayne Mullin, nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se perfila como un firme aliado de Donald Trump. Empresario millonario y senador republicano por Oklahoma, Mullin es conocido por su postura antiabortista, su defensa de las deportaciones masivas y las restricciones a atletas trans en deportes femeninos. Practicante de artes marciales, ha mostrado su agresividad y determinación en diversas ocasiones. Su lealtad a Trump se evidencia en su respaldo a los intentos de impugnar las elecciones de 2020, consolidándolo como una figura clave en la política migratoria y de seguridad interna del país.

El sucesor de Kristi Noem al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya apunta maneras: de luchador de artes marciales a nuevo jefe de Seguridad de EEUU. Markwayne Mullin no llegó a acabar la carrera, pero es un empresario millonario, senador republicano por Oklahoma y ahora futuro secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Trump. "Estamos muy entusiasmados con la oportunidad", ha declarado.

"Nos mantendremos enfocados en proteger la patria y, me apoyen o no, estaré totalmente concentrado en lograrlo", ha agregado. Mullin es el perfecto candidato 'trumpista': antiabortista, defensor de las deportaciones masivas y de las restricciones a atletas trans en deportes femeninos. Es, además, conocido en redes por haber retado a un líder sindical en el Senado

También ha practicado artes marciales durante años, y parece que la agresividad le acompaña desde entonces. "Lo siento, no te pedí tu opinión. Si me importara, te la preguntaría, pero no me importa", llegó a espetar este engreído senador que asumirá su nuevo cargo el próximo día 31 de este mes.

Pero, desde ya, va alardeando de su apoyo a Trump: "El presidente no se anda con rodeos, sino que siempre es oportuno". Asimismo ha ido haciendo suyos los discursos del presidente: "No hemos declarado la guerra (a Irán). Ellos nos declararon la guerra".

Aliado firme del presidente estadounidense, Mullin respaldó los intentos de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, una postura que consolidó su perfil dentro del ala más leal a Trump y que ahora lo sitúa al frente de una de las agencias más influyentes en la política migratoria y de seguridad interna de EEUU.

Mientras, Mullin practica ya como destacar en el gabinete haciéndole la pelota al mandatario con frases como esta: "Este es el primer presidente en siete presidencias que realmente hizo algo".

