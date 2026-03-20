Intrahistoria de un plantón: de la metáfora futbolística de Sumar al "salseo" y el "procedimiento de contraste" de Sánchez

¿Qué ha pasado? Los cinco ministros de Sumar han acordado no estar en el gabinete que comenzaba a las 09:30 con motivo de las medidas anticrisis por la guerra en Oriente Medio. La razón, que lo que ellos querían que se recogiera no estaba en el decreto socialista.

La intrahistoria de un plantón en el Consejo de Ministros revela tensiones entre Sumar y el PSOE. Los ministros de Sumar amenazaron con no asistir al Consejo, donde se debía aprobar un decreto anticrisis, debido a la falta de medidas sobre vivienda. Tras horas de negociación y un encuentro entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, se llegó a un acuerdo in extremis. Finalmente, las medidas sobre vivienda llegarán al Congreso para su votación. Sumar celebra el logro, mientras Sánchez considera el proceso un "activo" del Gobierno. La crisis se resolvió sin la presencia de Félix Bolaños, quien estaba en el Vaticano.

Es la intrahistoria de un plantón. De, como dice Mónica García, "un plantón cordial". Un 'no' de los ministros de Sumar a estar en el Consejo de Ministros. Un amago, mejor dicho, con no acudir al mismo. Con no comparecer en una jornada en la que tocaba sacar adelante el decreto anticrisis. En la que había deberes para el PSOE y para la formación rosa ante la guerra en Oriente Medio. Pero no, algo no iba bien. Porque a las 09:30, a la hora en la que debía empezar la historia, la cosa pintaba como pintaba.

Porque el decreto que querían aprobar los socialistas no recogían las medidas principales que sí querían en Sumar. No tenía nada acerca de vivienda. Acerca de medidas para los alquileres que buscan los de Yolanda Díaz desde hace meses. Desde octubre, para ser exactos. Y como no había nada ha empezado el tira y afloja entre los socios de Gobierno.

Con horas de máxima tensión. Con el crono corriendo en contra de unos y de otros mientras el drama ya se iba mascando antes del Consejo de Ministros. Porque a primera hora de la mañana, los miembros de Sumar ya estaban mensajeándose para ver qué hacer. La decisión, no ir. Así se lo ha comunicado Ernest Urtasun al PSOE. Así les ha dicho que, de seguir así todo, no contaran con ellos.

Ha sido toda una semana de negociación. Una en la que, además, Pedro Sánchez tenía un viaje a Bruselas para estar en el Consejo Europeo para tratar asuntos derivados de la guerra en Oriente Medio. Eso ha hecho que todo se haya retrasado más. Eso ha hecho que las prisas hayan llegado en una mañana en la que todo ha comenzado a desencallarse con una reunión entre el presidente del Gobierno y Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. Y líder de Sumar.

Han sido ellos los que han alcanzado un acuerdo in extremis. Luego, a la sala, un mini Consejo de Ministros con María Jesús Montero, Carlos Cuerpo y los miembros de la formación rosada. Tras dos horas de negociación se pudo llegar al destino.

Felicidad en Sumar

Un destino que deja más que felices a todos en Sumar, logrando que llegue al Congreso las medidas sobre vivienda. Porque quieren que se vote. Porque quieren que cada grupo exprese su acuerdo o su desacuerdo y los motivos que les llevan tanto a votar que 'sí' como a votar que 'no'. Y lo tienen. Lo tienen al haber no uno sino dos decretos para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Han sudado la camiseta, usando una metáfora futbolística como la utilizada por Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, en Al Rojo Vivo: "Lo que hemos hecho es negociar hasta el último minuto, como las ventanas de fichajes en los que los más importantes suelen estirarse en el tiempo".

Y es que Sánchez, que ha usado el término "salseo" para referirse al asunto, también ha empleado la expresión "procedimiento de contraste": "Diálogo, debate, y acuerdo".

"Tenemos Consejos de Ministros y otros que duran menos. Lo que no podemos tolerar es que por pura codicia algunos intenten sacar tajada de esta guerra", ha expuesto el presidente.

Así ha llegado todo a su fin. Así ha sido una mañana en la que, hasta este día, no había precedentes de algo como esto. De que hubiera ministros que se negasen a entrar en la reunión del gabinete, convocada a las 09:30. En Sumar, tan contentos, hablan de "prolongación en la negociación" para las medidas de vivienda.

"Podéis pedir la prórroga del alquiler a partir de mañana en idénticas condiciones a las que teníais hasta el día de hoy", ha expresado Yolanda Díaz.

La formación rosada, en ese sentido, afirma que "el Gobierno sale fortalecido" tras lo sucedido este 20 de marzo mientras Pedro Sánchez da por cerrada la crisis: "No lo veo un problema sino todo lo contrario. Es un activo de este Gobierno".

Todo, sin Félix Bolaños presente. Estaba en el Vaticano, acompañando a los reyes en su visita al Papa. Fuentes de Moncloa dicen que se mordía las uñas al no haber estado ni haber podido estar presente en las negociaciones.

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