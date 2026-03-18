Vox estaría monetizando los datos privados de los afiliados vendiéndoles cursos no homologados de sus gurús de ultraderecha

El contexto El partido de ultraderecha usa datos privados de los afiliados para vender cursos no homologados de sus gurús en un instituto vinculado a la consultora de Kiko Méndez-Monasterio, responsable de la estrategia nacional del partido, y Gabriel Ariza –hijo de Julio Ariza, fundador de Intereconomía–, según una información de La Razón.

Vox ha sido acusado de usar datos privados de sus afiliados para promocionar cursos no homologados del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (Issep), según La Razón. El partido envió correos ofreciendo un 10% de descuento a sus miembros para estudiar en este centro, fundado por Marion Marechal-Le Pen. Issep, vinculado a figuras de Vox, no forma parte del sistema universitario oficial y ofrece cursos con precios entre 1.800 y 7.500 euros. Mientras, Vox enfrenta tensiones internas, con destacados miembros como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith solicitando un congreso extraordinario para fomentar la participación de los afiliados.

En Vox todo queda en casa. Según una información de La Razón, el partido de ultraderecha usa datos privados de los afiliados para vender cursos no homologados de sus gurús. La semana pasada la formación envió un correo electrónico a sus militantes sobre un descuento del 10% para estudiar en ISSEP, un instituto de formación privado.

"Con motivo de la apertura del proceso de selección de los Programas de Liderazgo y Gobierno de ISSEP, previstos para el curso 2026/2027, este instituto de formación ha acordado considerar como colectivo a todos los afiliados de VOX, así como a sus cargos electos y sus trabajadores, con el fin de que puedas beneficiarte de condiciones muy especiales: descuento del 10%, facilidades de pago y amplia financiación sin coste", recoge el correo.

Los afiliados de Vox que recibieron ese correo, a la hora de afiliarse al partido, en ningún momento autorizaron que sus datos privados puedan ser utilizados con fines comerciales, según indica el periódico.

El Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP) llegó a España de la mano de Marion Marechal-Le Pen, sobrina de Marine Le Pen, líder del Frente Nacional de Francia y abrió sus puertas en Madrid en el año 2020.

Se trata de un centro que no tiene homologados sus títulos, ya que ni sus programas ni sus cursos forman parte del sistema universitario oficial. Un instituto vinculado a la consultora de Kiko Méndez-Monasterio, responsable de la estrategia nacional del partido, y Gabriel Ariza –hijo de Julio Ariza, fundador de Intereconomía–.

Según informa La Razón, el centro ofrece un total de nueve cursos y cuatro programas de liderazgo, con unos precios que oscilan desde los 1.800 hasta los 7.500 euros. Entre los profesores del instituto hay varios cargos públicos de Vox.

De hecho, según indica el periódico, distintos alumnos que han pasado por las aulas del instituto coinciden en que "uno de los incentivos" de estudiar en el centro es la promesa de un futuro laboral en el organigrama de Vox.

"Dan clase muchísimos profesores, pero sobre todo dirigentes de Vox, que se llevan un sobresueldo. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Es una circular de dinero", asegura al periódico uno de los alumnos.

Además, según publicó El Confidencial, Tizona, la consultora que tiene la patente de ISSEP factura a Vox 26.000 euros todos los meses por servicios de asesoría.

En cambio, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha negado este miércoles que Vox haya usado datos para vender cursos no homologados. "Por el amor de dios. Lo dudo infinito. No estamos haciendo nada en contra de la ley. Somos un partido que está mirando todo el rato la ley", ha defendido Fúster.

Los purgados de Abascal

Esta información tiene lugar en medio de una tensión interna en Vox. Militantes y exdirigentes del partido han reclamado la convocatoria de un congreso extraordinario "con plazos suficientes y reglas claras", mientras la dirección, lejos de recoger el guante, lo rechaza de plano.

La ofensiva la encabezan figuras de peso como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, que han impulsado una página web para recabar apoyos y forzar ese congreso. A su manifiesto se han sumado nombres relevantes del partido como Rocío Monasterio, José Ángel Antelo, Inés Cañizares, Víctor Sánchez del Real, Juan Luis Steegmann, Malena Nevado, Rubén Manso o Ignacio Ansaldo, entre otros. Todos ellos reivindican una iniciativa "seria, ordenada y legítima" con una idea de fondo: un proyecto político "fuerte" solo puede sostenerse con la participación real de sus afiliados.