Israel anuncia la deportación de los dos activistas de la Flotilla que mantenía detenidos

El español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, integrantes interceptados de la Sumud Global Flotilla.

Sí, pero... Desde Adalah, el centro legal que representa a ambos activistas en territorio israelí, afirman que, por el momento, no cuentan con una confirmación oficial de la salida de prisión de Abukeshek y Ávila.

El Gobierno de Israel ha anunciado la deportación de dos activistas de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, incluyendo al palestino con nacionalidad española Saif Abukeshek. Según el Ministerio de Exteriores israelí, los activistas, calificados como "provocadores profesionales", fueron expulsados tras una investigación, subrayando que Israel no permitirá violaciones del bloqueo naval sobre Gaza. Sin embargo, Adalah, el centro legal que los representa, ha informado a la Agencia Efe que aún no tienen confirmación oficial sobre su salida de prisión y continúan buscando información sobre su paradero desde el sábado.

El Gobierno de Israel ha informado a primera hora de este domingo la deportación de los dos activistas que participaban en la Global Sumud Flotilla con destino a Gaza, incluido Saif Abukeshek, de origen palestino y nacionalidad español. No obstante, desde la defensa legal de los activistas afirman que no tienen noticias de ellos desde este sábado.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Sin embargo, desde Adalah, el centro legal que representa a ambos activistas en territorio israelí, afirman a la Agencia Efe que, por el momento, no cuentan con una confirmación oficial de la salida de prisión de Abukeshek y Ávila, pese a que llevan tratando de obtener más información sobre su situación y paradero desde ayer.

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