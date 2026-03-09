Antelo carga contra Vox y muestra su "profunda decepción" con Abascal: "Ni me ha llamado ni me ha mandado un mensaje"

El contexto Este lunes el partido de Santiago Abascal reúne a su Comité Ejecutivo Nacional en el Parador de Gredos (Ávila) tras la purga de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo. Entre los asuntos que tienen que tratar está el futuro de este último, quien pasaría al Grupo Mixto cuando sea relevado.

José Ángel Antelo, exlíder de Vox en Murcia, expresó su "profunda decepción" con Santiago Abascal, líder de Vox, al no recibir ni una llamada ni un mensaje tras ser apartado de su cargo. En una entrevista, Antelo insistió en la necesidad de convocar un congreso para permitir la libre expresión dentro del partido. Criticó que al expresar desacuerdo, se convierta en un blanco de persecución por parte de la organización.

Así lo ha asegurado este lunes Antelo en una entrevista en esRadio donde ha insistido en que Vox debería "convocar un congreso" para "opinar libremente", ya que "no puede ser" que alguien critique un tema y este sea "una persona a la que perseguir por parte de la organización".

Antelo ha explicado que hace "apenas 10 días" la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluís, le comunicó que en el "tema orgánico del partido hay mucho lío", que él estaba "mucho en el foco", y que era "mejor" que se dedicase a lo que la formación tenía pensado para él, ser portavoz nacional de Deporte y futurible candidato a la Región de Murcia.

De esta manera le dijo que tenía que "dejar de ser presidente" y que él tenía que salir públicamente a decir que dimitía. En este caso, le dijeron, además, que tanto Santiago Abascal como Ignacio Garriga iban a salir a apoyarle en redes sociales. "Yo no puedo salir a dimitir porque no he hecho nada malo", dijo a Lluís.

En ese caso, Antelo solicitó que le cesaran, que contara el partido la historia que quisiera, pero que no le hicieran salir a dimitir. La pregunta, según Antelo es "quién ha decidido que este cambio se tiene que realizar" y por qué tenía que salir él públicamente a decir que dimite cuando no estaba de acuerdo. Esto "nunca sucede", recordó, y a partir de ahí se pone "toda la maquinaria de un partido político en contra de una persona", que "siempre ha sido leal al partido, a Santiago Abascal", al que "siempre ha apoyado, especialmente cuando hay que apoyar, como cuando las encuestas apuntaban hacia abajo".

Al respecto, ha asegurado que él ha sido una persona "proactiva a la hora de mostrar" su "apoyo público y en privado", por lo que le produce una "gran tristeza" que después de "tantos años" el líder de Vox no le haya llamado ni enviado un mensaje, "aunque sea por pura cordialidad". "Siento una decepción profunda y personal, que al final es lo peor", añadió.

A su juicio, Vox debería "convocar un congreso" no porque alguien "esté pensando en cambiar liderazgos", sino para que las personas "puedan opinar libremente". Lo que no puede ser, ha subrayado, es que una persona diga que no está de acuerdo con un tema y esta sea "una persona a la que perseguir por parte de la organización".

Iván Espinosa de los Monteros también está siguiendo esa línea de pedir convocar un congreso. Aunque fuentes de Vox consultadas por laSexta indican que no está sobre la mesa la posibilidad de convocar un congreso, como así piden. El último congreso fue en 2024 y ahora no toca hacerlo, insisten estas fuentes.

Este lunes el partido de Santiago Abascal reúne a su Comité Ejecutivo Nacional en el Parador de Gredos (Ávila) tras la purga de Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo. Entre los asuntos que tienen que tratar está el futuro de este último, quien pasaría al Grupo Mixto cuando sea relevado ya que ya ha dejado claro que no entregará su acta. En este Grupo Mixto Antelo estará con Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde.

