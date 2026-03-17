Juan García-Gallardo estalla contra Vox y acusa a Abascal de recibir "un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer"

¿Qué ha dicho? En una entrevista con 'El Mundo', el exlíder del partido en Castilla y León ha asegurado que se enteró poco antes de su dimisión que "un proveedor del partido" estaba abonando 60.000 euros en la cuenta de su mujer "por unos servicios que nos tendrán que explicar".

Juan García-Gallardo ha criticado duramente la gestión de Santiago Abascal, acusándolo de embolsarse un tercer sueldo a través de la cuenta de su esposa por servicios de consultoría a una empresa en pérdidas. Critica también los resultados electorales de Vox en Castilla y León, señalando que Abascal había prometido un 22% de votos. Además, denuncia una "guerra sucia" contra disidentes internos y defiende a los expulsados Ortega Smith y José Ángel Antelo. Según él, Vox ha perdido su esencia y solo quedará el plan de pensiones de Abascal.

Los purgados de Vox están arremetiendo constantemente contra la deriva del partido dirigido por Santiago Abascal. Pero ahora, Juan García-Gallardo, exlíder de la formación en Castilla y León, ha subido un peldaño en su crítica y ha asegurado que antes de su dimisión descubrió que Abascal "se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta corriente de su mujer".

En una entrevista para 'El Mundo', García-Gallardo ha afirmado que ese fue el momento en el que perdió la "confianza" en él: "Conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar".

El abogado ha ido más allá y ha asegurado que "hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas", especificando que estas son "una parte relevante de la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio", encargadas de conformar una "galaxia de sociedades" a priori externas a Vox, pero que acaban formado una "especie de parapartido que está parasitando los recursos económicos de Vox".

Pero sus críticas han ido más allá. Y, para ello, ha arremetido contra Abascal tras sus resultados por debajo de las expectativas en las elecciones castellanoleonesas: "Hace dos semanas, Abascal estaba diciendo en los foros internos del partido que tenían prácticamente el 22% asegurado. Y la realidad es que el PP sigue duplicando en escaños a Vox".

Además, también ha señalado que al líder de Vox "se le acaban las excusas" porque los socios europeos de Vox están consiguiendo muchos mejores resultados de los que la formación de Bambú está consiguiendo en España.

En la conversación con el citado medio de comunicación, García-Gallardo ha vuelto a utilizar las purgas de la formación para cargar contra la estrategia que ha adoptado la dirección: "Vox hace guerra sucia a todos los que mínimamente disienten o discrepan de la línea oficial del partido". Una "guerra sucia" que incluía un "un ejército digital de cuentas en redes sociales" destinadas a "atacar a personas".

El exmiembro de la formación ha reiterado su defensa a las figuras de los dos últimos expulsados, Javier Ortega Smith y José Ángel Antelo. No obstante, ha aseverado que Abascal ahora "respira más tranquilo porque no ve amenazado un liderazgo débil en el que cada vez ejerce una mano de hierro más fuerte a nivel de potestad, pero cada vez con menos autoridad".

Una deriva de la formación que le ha llevado a aseverar que, del partido del que se afilió, en un futuro "solo va a quedar el plan de pensiones de Abascal".

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