Clavijo mandó a Mónica García una captura de pantalla de una IA para defender que las ratas nadan

Los detalles El presidente canario envió a la ministra una respuesta de la inteligencia artificial que explicaba que "las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos" para justificar que se paralizara el fondeo del crucero.

Fernando Clavijo, presidente canario, expresó su preocupación por el desembarco del MV Hondius en Granadilla, argumentando que las ratas pueden nadar, basándose en información de inteligencia artificial. Envió a Mónica García, ministra de Sanidad, una captura de pantalla que respaldaba esta afirmación, sugiriendo un posible peligro para la ciudadanía. La respuesta de García, enviada horas después, incluía un informe que desmentía la presencia de roedores en el barco y afirmaba que esta especie no tiene habilidades acuáticas. A pesar de esto, Clavijo ignoró el informe y mantuvo su postura sobre el riesgo del desembarco.

Fernando Clavijo envió a Mónica García una captura de la inteligencia artificial que avalaba que las ratas pueden nadar para justificar así su temor al desembarco del MV Hondius en el puerto de Granadilla y su posterior rechazo a la llegada de la embarcación. Un mensaje que la ministra de Sanidad respondió con un informe que detallaba que esta especie de roedor no puede nadar.

Tal y como explicó Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a las 17:13 de este sábado el presidente canario envió "una captura de pantalla a la señora Mónica García sobre una pregunta a la inteligencia artificial sobre si las ratas nadan" y que, por tanto, la llegada de la embarcación neerlandesa podría ser un peligro para la ciudadanía.

"Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos", afirma el texto de la inteligencia artificial enviado por Clavijo, que también incluía enlaces a vídeos de YouTube que avalaban la teoría.

La respuesta de García a Clavijo llegó a las 22:46 mediante un documento titulado 'Informe Roedores' en el que se detallaba que no hay roedores en el Hondius y que, igualmente, esta especie en concreto no tiene capacidades acuáticas.

No obstante, como declaró a los medios de comunicación después, Clavijo hizo caso omiso al informe en su intento de que el barco afectado por el brote de hantavirus fondeara en Tenerife.

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