Ahora

Una pregunta a la IA

Clavijo mandó a Mónica García una captura de pantalla de una IA para defender que las ratas nadan

Los detalles El presidente canario envió a la ministra una respuesta de la inteligencia artificial que explicaba que "las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos" para justificar que se paralizara el fondeo del crucero.

Fernando Clavijo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Fernando Clavijo envió a Mónica García una captura de la inteligencia artificial que avalaba que las ratas pueden nadar para justificar así su temor al desembarco del MV Hondius en el puerto de Granadilla y su posterior rechazo a la llegada de la embarcación. Un mensaje que la ministra de Sanidad respondió con un informe que detallaba que esta especie de roedor no puede nadar.

Tal y como explicó Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a las 17:13 de este sábado el presidente canario envió "una captura de pantalla a la señora Mónica García sobre una pregunta a la inteligencia artificial sobre si las ratas nadan" y que, por tanto, la llegada de la embarcación neerlandesa podría ser un peligro para la ciudadanía.

"Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos", afirma el texto de la inteligencia artificial enviado por Clavijo, que también incluía enlaces a vídeos de YouTube que avalaban la teoría.

La respuesta de García a Clavijo llegó a las 22:46 mediante un documento titulado 'Informe Roedores' en el que se detallaba que no hay roedores en el Hondius y que, igualmente, esta especie en concreto no tiene capacidades acuáticas.

No obstante, como declaró a los medios de comunicación después, Clavijo hizo caso omiso al informe en su intento de que el barco afectado por el brote de hantavirus fondeara en Tenerife.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Mónica García califica de "éxito" el fondeo del Hondius y confirma que todos los pasajeros siguen asintomáticos
  2. Ayuso monta el show a la mexicana: pone fin a un viaje por México marcado por la polémica y sus acusaciones de "boicot"
  3. Vox hace oídos sordos a la Justicia europea y sigue erre que erre con su prioridad nacional: "Las ayudas, para los españoles"
  4. Calma tensa en el estrecho de Ormuz: EEUU sigue esperando una respuesta de Irán a su última propuesta
  5. Myriam, "atada" por una ley de 2006 tras congelar sus óvulos: "No puedo hacer nada, tan solo pagar"
  6. Montse y Jordi viven en su coche tras perder su piso de alquiler en Sabadell: "Nos duchamos en una piscina de aquí al lado"