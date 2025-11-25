Bernabé exige elecciones en Valencia tras conocerse una nueva mentira sobre la tarde de la DANA: "Todo el mundo se debería plantear votar al PP"

El contexto Las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana llegan después de conocerse que la periodista Maribel Vilaplana habría acompañado a Carlos Mazón al Palaus, pese a haber dicho lo contrario ante la jueza.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reaccionado con contundencia tras la información publicada por 'El Levante', que sugiere que la periodista Maribel Vilaplana habría transportado en su coche al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Palau durante la tarde de una DANA. Bernabé ha recordado que Mazón detalló su recorrido desde 'El Ventorro' al Palau, simulando y enumerando las calles. Esto le preocupa debido a las aparentes mentiras, y critica que el PP y el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, respalden estas falsedades. Bernabé pide elecciones autonómicas, subrayando la gravedad de lo revelado.

La respuesta de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras conocerse a través de 'El Levante' que la periodista Maribel Vilaplana habría llevado en su coche al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Palau la tarde de la trágica DANA, no se ha hecho esperar. La socialista se ha mostrado extremadamente contundente ante lo que parece una nueva mentira del 'popular'.

Más allá de mostrar su sorpresa por lo conocido, Bernabé ha recordado que el mismo Mazón "contó con detalle todo su recorrido" desde el restaurante 'El Ventorro' hasta el Palau. De hecho, recuerda que "simuló el trayecto enumerando las calles" valencianas por las que tendría que haber pasado.

Algo que le lleva, según admite ante los micrófonos de la prensa, que le provoca "preocupación" a raíz de "tanta mentira junta". Además, Bernabé ha lamentado que el president de la Generalitat entrante, Juanfran Pérez Llorca, "ha sostenido otra mentira de Mazón", como también lo ha hecho el PP: "El jueves todo el mundo se debería plantear votar al PP", ha asegurado.

Por eso, la socialista tampoco ha dudado en reclamar elecciones autonómicas, pues a sus ojos deben "votar los valencianos". En este sentido, subraya que si lo publicado este martes por la tarde por 'El Levante' "es muy grave".

