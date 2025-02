Mazón afirma que el día de la DANA estuvo en el Palau después de comer y antes de ir al Cecopi

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que el pasado 29 de octubre, día de la DANA, estuvo en el Palau de la Generalitat desde que acabó de comer y hasta que llegó al Cecopi, a una hora que no ha revelado "por respeto al procedimiento judicial".

Tras visitar la feria Cevisama, Mazón ha recibido varias preguntas sobre el proceso judicial sobre las responsabilidades en la gestión de la emergencia por la DANA.

Así, se le ha preguntado si realizó alguna llamada antes de las 17.37 horas interesándose por la emergencia, a lo que ha respondido: "estuvimos toda la mañana atentos a la información que nos trasladaba la consellera. El Cecopi empezó a las 17 horas y unos minutos después ya estábamos recibiendo información".

Ante la insistencia en saber si realizó alguna llamada desde que abandonó el Palau de la Generalitat para ir a comer y las 17.37 horas (punto en el que el propio Mazón inició su explicación ayer de las llamadas hechas el 29 de octubre), el president ha señalado que "hubo varios WhatsApp" y ha insistido en que eligió ese momento porque "a las 17 horas empezaba el Cecopi".

"Desde luego, lo que no estábamos era incomunicados, eso no es verdad, es falso. No se puede criticar estar incomunicado y lo contrario, a ver si nos aclaramos", ha añadido.

Mazón, "deseando" atender a la prensa, pero pide respetar el proceso judicial

Preguntado por dónde estuvo desde que salió de comer hasta que llegó al Cecopi, Mazón ha dicho que "en el Palau de la Generalitat".

Según su propio detalle de llamadas de aquella jornada, habló con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, a las 19.43, por lo que se le ha preguntado si todavía no estaba en el Cecopi y a qué hora llegó, extremos a los que no ha respondido por "respeto al proceso judicial".

"Cuando se responda a la jueza, que será en breve, les atenderé. Lo estoy deseando", ha agregado.

En referencia a la negativa de la jueza instructora a admitir una denuncia contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al mando del Cecopi, Mazón ha considerado "compatible" lo que expone la jueza en uno de sus últimos autos sobre la competencia exclusiva del Consell en materia de Protección Civil y "la normativa".

"La normativa lo marca claramente, hay una presidencia del Cecopi y una codirección, con el mando compartido. Las decisiones se tomaron de forma conjunta y coordinada entre la Conselleria de Emergencias y la Delegación del Gobierno", ha concluido.