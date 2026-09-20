El último volantazo del PSOE ante la crisis de la vivienda: abandona a Sumar en la prohibición de comprar casas para especular

Los detalles El Congreso tumbaba esta semana, por segunda vez en diez meses, la tramitación de una proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos buitre adquirir inmuebles de carácter residencial con fines especulativos.

El Congreso de los Diputados tumbaba esta semana, por segunda vez en diez meses, la tramitación de una proposición de ley de Sumar para prohibir a empresas y fondos buitre adquirir inmuebles de carácter residencial con fines especulativos. Más allá del rechazo esperado del Partido Popular (PP), Junts y Vox, la abstención del PSOE también contribuyó a la caída de la medida. Ahora bien, este no ha sido el único volantazo que han tenido los socialistas en cuanto a la vivienda.

Horas antes de esa votación en la Cámara Baja, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistía en un compromiso total y rotundo en materia de vivienda. "Obligarles a que todas las viviendas de protección oficial que se construyan no sean vendidas a fondos buitre", aseguraba este lunes durante su entrevista en El Intermedio.

De hecho, este compromiso no es nuevo, pues ya en enero de este año, el también secretario general del PSOE aseguraba que desde el Gobierno se trataba de "mejorar la vida de la gente y de proteger a aquellos que están más expuestos a esa especulación y a esa codicia".

Incluso su portavoz parlamentario, Patxi López, ponía nombre y apellidos al adversario: "Este es un Gobierno muy molesto también para los fondos buitre (...) porque llegó y se acabó el chollo", subrayaba hace apenas unos meses, al inicio del verano.

Todos parecían tenerlo claro. "Lo tengo clarísimo. Entre la inversión y la vivienda, la vivienda. Entre la actividad económica y el derecho, el derecho", aseguraba una contundente ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya a principios del 2025.

Sin embargo, esta claridad parecía desaparecer en el momento de la votación. Los socialistas se apartaban de la propuesta de sus socios de coalición. Según aseguró el diputado socialista por Vizcaya Gabriel Arrúe, porque "el texto presentado por Sumar generaba inseguridad jurídica". Incluso, les pedía apartarse "de los titulares fáciles" y analizar "de manera conjunta" qué contribuye "realmente a combatir la especulación".

De este modo, queda reflejada la distancia que existe entre ambos grupos en este sentido. De hecho, tampoco la esconden. "No damos crédito a algunas decisiones adoptadas por el PSOE a lo largo de esta semana. Ni en materia de vivienda, ni en materia de lobbies...", lamentaba el portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello. En definitiva, lamento y sorpresa por un compromiso que a la hora de la verdad ha quedado en una abstención.

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