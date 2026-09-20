Ahora

"España estará cerrada a cal y canto"

Feijóo pide recuperar "el prestigio del pasaporte" y que cerrará "España a cal y canto" para quienes "vengan a saltarse la ley"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que, si llega a Moncloa, revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y "cómo se puede perder".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene durante un acto del partido en Badalona El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene durante un acto del partido en BadalonaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este domingo que hay que "recuperar el prestigio" del pasaporte español. Y, para ello, ha prometido que si llega a Moncloa revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y "cómo se puede perder".

En un acto en Badalona (Barcelona), junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, Feijóo ha defendido una política migratoria ordenada, y ser exigente con los nacidos en España y con quien acuden a vivir en ella

"Un país con autoestima es exigente, con los que han nacido aquí y con los que vengan a vivir", ha afirmado recalcando que vivir en España implica tener "derechos", pero también tener "deberes".

Feijóo ha argumentado que "España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte": "Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal, a un asesino o a un agresor sexual reincidente, que nos lo explique".

Además, el líder 'popular' ha señalado que "los que vengan a saltarse la ley" encontrarán una España "cerrada a cal y canto". Por todo ello, ha avanzado que, si llega al Gobierno, revisará cómo se concede la nacionalidad.

"Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y acreditaremos cómo se puede perder. Es justo y razonable. Lo único que queremos es ser iguales ante la ley", ha dicho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La cara y la cruz de los migrantes en Ceuta: una cama en el puerto frente a quienes siguen durmiendo sobre la arena
  2. Las incógnitas y contradicciones en el relato de la Comunidad de Madrid sobre el ático de Ayuso no logran convencer a nadie
  3. El nuevo capricho de Trump: el presidente dice que creará una "Fuerza de IA" y nombrará un "zar" para gestionarla
  4. Prisión preventiva para el asesino confeso de la estudiante española Claudia Tacoronte en México
  5. Vuelve el calor, con temperaturas que pueden superar los 35 grados en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía
  6. Alemania afronta otras dos elecciones regionales con la sombra de una nueva victoria de la ultraderecha