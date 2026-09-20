Feijóo pide recuperar "el prestigio del pasaporte" y que cerrará "España a cal y canto" para quienes "vengan a saltarse la ley"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, interviene durante un acto del partido en Badalona

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha afirmado que, si llega a Moncloa, revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y "cómo se puede perder".

Alberto Núñez Feijóo ha declarado la necesidad de "recuperar el prestigio" del pasaporte español y ha prometido revisar el proceso de concesión y pérdida de la nacionalidad si alcanza la presidencia. Durante un acto en Badalona, junto a líderes del PP catalán, Feijóo defendió una política migratoria ordenada y exigente tanto para nacidos en España como para inmigrantes. Subrayó que vivir en España conlleva derechos y deberes, y enfatizó la importancia de proteger las fronteras. Feijóo afirmó que quienes infrinjan la ley encontrarán una España "cerrada a cal y canto".

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este domingo que hay que "recuperar el prestigio" del pasaporte español. Y, para ello, ha prometido que si llega a Moncloa revisará cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y "cómo se puede perder".

En un acto en Badalona (Barcelona), junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, Feijóo ha defendido una política migratoria ordenada, y ser exigente con los nacidos en España y con quien acuden a vivir en ella

"Un país con autoestima es exigente, con los que han nacido aquí y con los que vengan a vivir", ha afirmado recalcando que vivir en España implica tener "derechos", pero también tener "deberes".

Feijóo ha argumentado que "España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte": "Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal, a un asesino o a un agresor sexual reincidente, que nos lo explique".

Además, el líder 'popular' ha señalado que "los que vengan a saltarse la ley" encontrarán una España "cerrada a cal y canto". Por todo ello, ha avanzado que, si llega al Gobierno, revisará cómo se concede la nacionalidad.

"Revisaremos cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y acreditaremos cómo se puede perder. Es justo y razonable. Lo único que queremos es ser iguales ante la ley", ha dicho.

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