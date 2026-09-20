Sánchez y Feijóo sacan el modo electoral en Cataluña con el ático de Ayuso y las joyas de Zapatero como armas arrojadizas

Los detalles Inmigración, vivienda, corrupción y hasta las polémicas que salpican a sus propios referentes se convierten en munición cruzada entre el líder 'popular' y el presidente del Gobierno.

En Cataluña, PP y PSOE han iniciado el curso político con fuertes intercambios de ataques, destacando temas como inmigración, vivienda y corrupción. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, endureciendo su discurso sobre inmigración. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha acusado al PP de usar la situación con fines políticos, defendiendo la necesidad de una relación constructiva con Marruecos. Además, Feijóo ha atacado al PSOE usando la polémica de las joyas de Zapatero, mientras Sánchez ha respondido mencionando la controversia del ático de Isabel Díaz Ayuso. Desde la izquierda, Sumar y otros críticos han señalado la gestión del Gobierno en vivienda y relaciones con Marruecos.

Al más puro estilo campaña electoral, PP y PSOE han arrancado el curso político en Cataluña con un intercambio de ataques en el que casi todo vale. Inmigración, vivienda, corrupción y hasta las polémicas que salpican a sus propios referentes se convierten en munición cruzada entre el líder 'popular' Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, el PP ha encontrado en la crisis migratoria de Ceuta uno de sus principales argumentos contra el Gobierno. Feijóo ha vuelto a poner el foco en la inmigración y ha endurecido su discurso: "Quien esté en contra de quitar la nacionalidad a quienes delincan, que me lo diga. Que me lo diga, pero me va a dar igual".

Un discurso al que el jefe del Ejecutivo ha respondido acusando al PP de utilizar la situación ceutí con fines políticos. Durante su intervención en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en la Pineda de Gavá, Sánchez ha hablado de una "oposición destructiva" que "no quiere resolver la crisis, solo busca la foto de la crisis".

La crisis migratoria se convierte así en uno de los principales escenarios del choque entre ambos partidos. El Gobierno defiende la necesidad de mantener una relación constructiva con Marruecos para abordar la situación, mientras el PP ha elevado sus críticas a la gestión del Ejecutivo.

Eso sí, el cruce de reproches no se queda en la inmigración. En Cataluña, Feijóo ha aprovechado también las polémicas que afectan al entorno del PSOE para cargar contra Sánchez y, en concreto, contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: "No ha ido a la fiesta del PSC. Estará buscando el origen de las joyas y aún no lo ha alcanzando", ha ironizado el líder del PP.

Una referencia a la polémica relacionada con las joyas de Zapatero que ha provocado la respuesta de Sánchez, que ha contraatacado recurriendo a Isabel Díaz Ayuso y a la controversia sobre su ático: "Ya sabemos que no le gusta la fruta, le gustan los áticos", ha replicado el presidente del Gobierno.

Y en este arranque de curso político, el PSOE no solo tiene enfrente al PP. Sus propios socios han aprovechado para marcar distancias, como Sumar, que ha lanzado un dardo al Gobierno a cuenta de la vivienda, señalada como uno de los principales problemas para los ciudadanos. Pablo Bustinduy ha reclamado que el Ejecutivo no se limite a señalar las dificultades y ha advertido: "Ante el principal problema de España, la vivienda, no se puede decir que es todo complicado y que hay que ver la derecha...".

También desde la izquierda se han cuestionado las decisiones del Gobierno en torno a Ceuta. Antonio Maíllo ha reclamado replantear las relaciones con Marruecos en plena crisis migratoria. Y a ese mismo asunto se ha sumado Carles Puigdemont, que ha introducido en el debate el futuro de Ceuta y Melilla. "¿Qué sentido tiene que un país de la Unión Europea tenga dos colonias o dos ciudades dentro de Marruecos?", ha planteado, defendiendo que lo coherente sería consultar a los ciudadanos de ambas ciudades mediante un referéndum.

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