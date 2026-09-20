Feijóo pide no caer en "la trampa" de la división en Cataluña y carga contra el "proyecto personalísimo" de Sánchez

Los detalles El líder del PP ha defendido que Cataluña salga del "bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es" mediante una política de unidad.

Alberto Núñez Feijóo ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez, calificándolo de "proyecto personalísimo", durante un acto del PP de Catalunya en Badalona. Acompañado por Alejandro Fernández y Xavier García Albiol, Feijóo abogó por una política de unidad en Cataluña para superar su problema de identidad. Destacó la necesidad de un cambio en España y en la comunidad autónoma, criticando el estado del sistema educativo y el transporte en Cataluña. Feijóo también prometió mantener la industria catalana y propuso una "ruptura democrática" para contrarrestar la "decadencia" de Sánchez, asegurando que las instituciones deben volver a los ciudadanos.

Alberto Núñez Feijóo tiene claro que el Gobierno de Pedro Sánchez actúa como un "proyecto personalísimo". Y más todavía de que Cataluña debe salir de su problema de identidad con una política de unidad de los catalanes.

Es lo que ha expresado en un acto del PP de Catalunya este domingo en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

Durante el mismo, Feijóo ha señalado que Cataluña empujará, sumará y decidirá para que "España tenga el cambio que se merece". Un cambio que también tiene que producirse en la propia comunidad autónoma ya que tiene que salir del "bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es".

Según ha comentado, en la región ha habido mucho tiempo de un discurso "obligatorio, y todos los demás discursos tenían que justificarse" y callarse. Por ello ha reivindicado que hay vida más allá de los partidos que tradicionalmente han gobernado en Cataluña, sacando pecho de que el PP ha demostrado que, cuando gobierna, le dan "mil vueltas al separatismo, al nacionalismo y al socialismo".

"No podéis tener un Rodalies que a veces da miedo y a veces vergüenza. No podéis tener la educación peor de España junto con Ceuta y Melilla", ha enumerado para recalcar la mala situación que asegura que está pasando Cataluña.

También ha reivindicado que el PP va a "mantener la industria catalana por encima de todo", que no se puede aceptar que se desmantele, y ha citado los casos de Seat y las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona).

Respecto a Pedro Sánchez, ha propuesto hacer una "ruptura democrática de la decadencia de Sánchez" para hacer un cambio real para el país.

"Vamos a hacer una limpieza total, vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos y vamos a poner el país a funcionar", ha asegurado, y ha añadido que el problema de España es que todo está orientado a servir un proyecto de poder.

Para él, "las decisiones se toman para salvar a un solo hombre" y el dinero público se usa para sus intereses personales.

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