Ceuta vuelve a centrar la bronca política con los mismos argumentarios: Sánchez como "títere" de Marruecos y un Vivas intoxicado por Feijóo

Los detalles Desde el PP siguen insistiendo en que el traslado de migrantes al puerto fue un "caos desatado", frente al PSOE que tira de estrategia espejo al preguntarse cómo habría gestionado Feijóo la crisis migratoria.

Ceuta centra, de nuevo, este sábado la bronca política. Desde el Partido Popular (PP) insisten en vender el traslado de este viernes como un auténtico caos; mientras que desde el PSOE acusan a los 'populares' de deshumanizar a los migrantes y utilizarlos como munición contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, ha sido Miguel Tellado quien ha hablado de "caos desatado", al tiempo que ha apuntado que lo del puerto no fue buena idea, en referencia al traslado a esta infraestructura de miles de migrantes. Una cuestión que ha generado también un choque entre la administración de la ciudad autónoma y el ejecutivo central.

Además, desde el PP también sostienen que ninguna medida va a hacer que dejen de ver a estas personas a las que les cabe la vida en una bolsa de plástico como "invasores". Unas declaraciones en el marco del acercamiento a Vox del argumentario de los 'populares'. Prueba de ello, es que insisten en que deben ser expulsados por encima de todo: "El único traslado aceptable es el traslado a su país del 100% de los invasores que todavía siguen hoy", ha clamado el 'popular'.

Una mirada que ha sido duramente criticada por la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, quien desde Alicante ha asegurado que en la oposición "no ven personas", porque "las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al Gobierno".

Por otro lado, y en cuanto a la falta de autocrítica por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, desde Ferraz optan por la estrategia de darle la vuelta al espejo: "¿Si al PP le hubiera tocado esta crisis, dónde estaríamos?", se ha preguntado Torró.

En este sentido, también ha considerado que el "por qué de que [Juan Jesús] Vivas [en referencia al presidente de Ceuta] y el PP haya decidido competir con Vox abandonando intereses de los ceutíes hay que preguntárselo a [Alberto Núñez] Feijóo". Una estrategia de la que ya se ha servido el también secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

"Vivas, siguiendo las órdenes de Feijóo, ha pasado de tirar del carro junto al Gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas", ha asegurado en este sentido Torró.

Y mientras que los socialistas señalan a un Vivas intoxicado por Feijóo, los 'populares' insisten en que el presidente del Gobierno sigue a merced de los líderes marroquíes, llegándole a tachar de "títere de Marruecos". A ello, ha añadido que "lo de Sánchez no es ya que no haga nuevo por España, es que lo poco que hace va directamente en contra del interés general".

Por su parte y desde las filas socialistas, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha considerado que a la oposición le ha faltado "sentido de Estado", así como "lealtad institucional". En definitiva, un cruce de reproches para hacerse con el relato mientras miles de personas siguen en las calles de la ciudad autónoma.

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