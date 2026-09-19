El nuevo capricho de Trump: el presidente dice que creará una "Fuerza de IA" y nombrará un "zar" para gestionarla

Los detalles El presidente ha lanzado una encuesta proponiendo cambiar el nombre de la IA: "Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS)".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de crear una "Fuerza de IA" para regular la inteligencia artificial y nombrar un "zar de la IA". Asegura que no frenará el crecimiento de la industria, sino que la apoyará y vigilará. Trump también ha lanzado una encuesta para cambiar el nombre de la IA, sugiriendo alternativas como Inteligencia Superior o Inteligencia Suprema. Esta iniciativa llega tras advertencias de líderes tecnológicos sobre los riesgos de la IA, aunque Trump afirma que la única regulación necesaria es un presidente fuerte, como él mismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un nuevo capricho: crear su propia inteligencia artificial. El mandatario ha asegurado en una publicación en redes sociales que está creando una "Fuerza de IA" para supervisar la regulación de la inteligencia artificial y que nombrará un "zar de la IA" en un futuro.

"De ninguna manera obstaculizaremos ni frenaremos el crecimiento de esta increíble industria", ha asegurado el republicano en Truth Social. "Al contrario, la valoraremos, la apoyaremos y la vigilaremos mientras crece. Sin embargo, también estaremos atentos a las malas prácticas, y podemos hacerlo fácilmente con nuestro sistema de justicia penal y civil ya existente", ha añadido.

Asimismo, también este sábado, ha lanzado una encuesta proponiendo cambiar el nombre de la IA: "Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS). ¿Cuál es el mejor nombre para esta 'revolución' en constante crecimiento?".

Señalando a que "muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante", el mandatario ha pedido a sus seguidores que participen en esta encuesta. El sondeo que ha lanzado el presidente estadounidense llega una semana después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, publicara un ensayo en el que pedía "un ritmo más lento" para la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA.

A esa advertencia se sumaron otros líderes tecnológicos como sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, en una coincidencia poco habitual en el sector. El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se desmarcó días después, sin embargo, de las propuestas para coordinar una desaceleración en el desarrollo de esta tecnología al defender que cada empresa debe asumir por su cuenta la "responsabilidad" de garantizar que sus modelos de IA sean seguros.

Por su parte, el republicano denunció el lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la IA y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país. "El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió Trump en su red social.

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