Alemania afronta otras dos elecciones regionales con la sombra de una nueva victoria de la ultraderecha

Los detalles Si bien en las regionales de Berlín no parece que Alternativa para Alemania pueda ganar dadas las previsiones, si podrían llegar a vencer en Mecklemburgo-Antepomerania, territorio tradicionalmente socialdemócrata.

Este domingo, Alemania celebra elecciones regionales en Berlín y Mecklemburgo-Antepomerania. En Berlín, La Izquierda y la CDU compiten estrechamente, con Elif Eralp como favorita de La Izquierda y Stefan Evers por la CDU, mientras que AfD, con Kristin Brinker, sigue de cerca. Los Verdes y el SPD están rezagados. Las posibles coaliciones incluyen tripartitos entre socialdemócratas, verdes, La Izquierda o conservadores. En Mecklemburgo-Antepomerania, el SPD lidera las encuestas, seguido de cerca por AfD, lo que podría suponer un golpe para el SPD, que gobierna desde 1998. Schwesig podría formar coalición con La Izquierda, Verdes o CDU.

Alemania afronta este domingo dos nuevas elecciones regionales. Los ciudadanos de Berlín y de Mecklemburgo-Antepomerania acudirán a las urnas con una posible nueva victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), un escenario más plausible en el caso de la segunda región más que en la capital alemana.

La situación en Berlín es que La Izquierda y la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz llegan prácticamente empatados a las urnas, donde 2,5 millones de ciudadanos están llamados a votar este domingo en las elecciones regionales.

A la cabeza con su candidata Elif Eralp como favorita, La Izquierda, con un 22 % en intención de voto según la encuesta más reciente de la cadena pública 'ZDF', se enfrenta a la remontada en la recta final de la campaña por la CDU del actual alcalde Kai Wegner (sustituido como candidato por Stefan Evers por las numerosas críticas a su gestión) con un 20 %.

Les sigue la candidata de AfD Kristin Brinker, en el 18 %, con una retórica menos radical que sus compañeros de partido que salieron victoriosos hace dos semanas en la región oriental de Alta Sajonia.

Las encuestas sitúan detrás a los Verdes (15 %) y al Partido Socialdemócrata (SPD) que actualmente gobierna en coalición con la CDU tanto en Berlín como a nivel federal, con el 12 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de izquierda populista, y los liberales no tienen garantizado el ingreso al Parlamento regional.

Con el cordón sanitario con la ultraderecha todavía en pie y sin mayoría suficiente para que CDU y SPD reediten su alianza, las únicas constelaciones posibles son sendos tripartitos: así, los socialdemócratas y los verdes tendrán que elegir si se sitúan bajo la égida de La Izquierda o de los conservadores.

¿Nueva victoria para AfD?

Si bien no parece que la ultraderecha entre en la ecuación para llegar al poder en Berlín, sí lo podría hacer en el estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania, donde solo la formación socialdemócrata de SPD de la actual primera ministra del estado, Manuela Schwesig, podría evitarlo.

Una posible victoria que supondría un duro golpe para SPD ya que gobierna desde 1998 en la región, donde están llamados a votar 1,3 millones de personas en un estado federado con apenas 1,5 millones de habitantes, que representa un 1,4 % del PIB teutón y donde AfD fue favorita en las encuestas hasta este jueves.

Ese día, la encuesta de intención de voto del instituto Forschungsgruppe Wahlen publicada por la televisión 'ZDF' decía que el SPD lideraba con un 37 %, con un punto más que AfD (36 %) liderada en esta ocasión por Leif-Erik Holm, tras una remontada demoscópica de los socialdemócratas.

Por detrás del SPD y AfD, en la última encuesta de la 'ZDF', la tercera formación más votada con un 9 % es La Izquierda, mientras que la Unión Cristianodemócrata (CDU) está en un 6 % y Los Verdes figuran en el 5 %. Para la CDU, partido del canciller, Friedrich Merz, ese 6 % supondría el peor resultado en la historia de los democristianos, que en la anterior cita con las urnas en Mecklemburgo-Antepomerania, en 2021, logró un 13,3 %.

Aunque AfD gane, a diferencia de Holm por el cordón sanitario, Schwesig tendrá varias posibilidades para formar una coalición con La Izquierda y Los Verdes, o incluso con la CDU.

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