El Congreso rechaza la 'ley de lobbies' y España pierde hasta 1.500 millones de fondos europeos

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López interviene durante el pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, este miércoles.

Los detalles El PP, como ya había confirmado, ha votado en contra junto a Vox, Junts y UPN del real decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los grupos de interés, lo que ha impedido que la norma sea convalidada.

El Gobierno ha sufrido un revés tras el rechazo del Congreso a la 'ley de lobbies', lo que pone en peligro la recepción de 1.500 millones de fondos europeos, ya que Bruselas exigía su implementación. El PP, junto a Vox, Junts y UPN, votó en contra del decreto para regular los grupos de interés, impidiendo su convalidación. PNV, Podemos y tres diputados de Sumar se abstuvieron, sumando 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones. La portavoz del PP, Edurne Uriarte, criticó la urgencia del Ejecutivo y propuso retomar el proyecto de ley de 2025. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, defendió el decreto para cumplir con la UE, mientras que Sumar cambió su postura tras promesas de aclaraciones futuras.

El Gobierno se ha llevado este miércoles un varapalo con el rechazo del Congreso a la 'ley de lobbies'. Una derrota que implica la pérdida de hasta 1.500 millones de fondos europeos porque Bruselas obligaba a poner en marcha esta ley.

El PP, como ya había confirmado, ha votado en contra junto a Vox, Junts y UPN del real decreto ley aprobado por el Gobierno para regular la actividad de los grupos de interés, lo que ha impedido que la norma sea convalidada. Además, se han abstenido el PNV, Podemos y tres diputados de Sumar. De esta forma, la votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones.

La portavoz del PP, Edurne Uriarte, quiso dejar claro que "votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los 'lobbies'", ha cuestionado la urgencia que alega el Ejecutivo y propuso seguir tramitando el proyecto de ley que envió a la Cámara en 2025 y que si no se ha aprobado es por su "dejación e irresponsabilidad".

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, reconoció que aprobaron en verano el decreto ley para cumplir los plazos prometidos a la UE mientras el diputado socialista José Luis Aceves pedía a los parlamentarios no poner en riesgo la llegada de importantes fondos europeos.

Sumar llegó a anunciar que iba a votar en contra del decreto al considerar que los sindicatos no podían ser tratados como 'lobbies', una crítica casi unánime en el debate, pero cambió de opinión después de que Óscar López prometiera aclarar la cuestión en otro decreto que se aprobaría antes de fin de octubre.

"Por supuesto que partidos y sindicatos no son 'lobbies'", garantizó López, quien apeló en vano a la responsabilidad del PP para sacar adelante una norma que reclama la UE y que los 'populares' apoyan en Bruselas.

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