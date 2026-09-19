Vuelve el calor, con temperaturas que pueden superar los 35 grados en Galicia, Extremadura y el oeste de Andalucía

Los detalles Este domingo suben las máximas en gran parte del país, aunque llama la atención que en Ourense, Pontevedra o A Coruña se pueden registrar temperaturas de más de diez grados por encima de lo que es habitual para estas fechas.

El temporal de tormentas ha causado numerosas incidencias en el litoral mediterráneo, especialmente en la Comunitat Valenciana y Murcia, donde se han registrado inundaciones significativas. En el Baix Segura, Alicante, cayeron más de 90 litros por metro cuadrado, provocando cortes de carreteras y desbordamientos. En Dénia y Xàbia también se vivieron situaciones extremas, con una manga marina en la costa. Sin embargo, el clima cambia radicalmente con la llegada de una masa de aire cálido desde África. Las temperaturas subirán, superando los 35 grados en Extremadura, el oeste de Andalucía y Galicia, con Ourense, Pontevedra y A Coruña alcanzando niveles inusualmente altos para esta época.

Nos despedimos del temporal de tormentas que ha dejado numerosas incidencias en el litoral mediterráneo y vuelve el calor a tres días para el otoño. Y es que este domingo llega una nueva masa de aire mucho más cálida que viene de África con anticiclón.

De esta forma, tendremos mucho más calor, con temperaturas que suben en buena parte del país. En este sentido, cabe destacar que se podrán superar los 35 grados en buena parte de Extremadura, en el oeste de Andalucía y en puntos de Galicia.

En concreto, en Ourense podrán registrarse más de 35 grados, así como en la provincia de Pontevedra y en A Coruña, con temperaturas incluso más de diez grados por encima de lo que es normal para estas fechas.

Todo ello, después de un temporal que ha dejado inundaciones en distintos puntos del país, siendo la Comunitat Valenciana y Murcia las que se han llevado la peor parte. En el Baix Segura, en la provincia de Alicante, han caído más de 90 litros por metro cuadrado, dejando carreteras cortadas, calles anegadas y ramblas desbordadas. En la misma línea, se han registrado hasta 80 litros por metro cuadrado en Dénia, y en Xàbia se ha llegado a crear una manga marina frente a la costa que ha sorprendido a los testigos que estaban en la zona.

Mientras, en Mallorca, una mujer se ha quedado atrapada dentro de su vehículo en un túnel completamente inundado como consecuencia de las tormentas que han descargado con fuerza la isla.

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