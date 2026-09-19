Accedemos a nuevas imágenes del caótico traslado de migrantes al Puerto de Ceuta desde el corazón de la estampida

En laSexta Xplica hemos tenido acceso a nuevas impactantes imágenes del momento en el que miles de personas corrían desesperadas en busca de una cama en la que poder pasar la noche.

José Yélamo ha mostrado en laSexta Xplica nuevas imágenes a las que ha tenido acceso el programa del caótico traslado de migrantes al puerto de Ceuta. "Es la viva imagen de la desesperación. Van a ver imágenes inéditas desde el corazón de esa estampida, desde el interior de esas carreras de miles de personas que estaban en la playa acampadas, que llevaban días esperando ese momento y que sabían que el primero que llegara era el que iba a tener una cama y que llevan toda su vida en una bolsa de plástico", ha señalado el presentador antes de dar paso al vídeo.

Tras ver las imágenes, Yélamo las ha calificado de "tremendas", y ha destacado que "1.700 personas lograron su objetivo, que era vivir bajo una carpa pero al menos tener comida y un techo". Sin embargo, el periodista ha subrayado que "todavía no sabemos el número de cuántos siguen vagando por las calles de Ceuta".

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