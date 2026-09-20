Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre dos clanes en Alzira (Valencia)

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Los detalles La Policía ha detenido a cuatro miembros de la misma familia, perteneciendo la víctima mortal a la otra.

Una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas de bala en un tiroteo entre dos clanes familiares ocurrido esta madrugada en el municipio valenciano de Alzira, según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, que han señalado que han sido detenidas cuatro personas por estos hechos.

Los hechos se han producido alrededor de las cuatro de la madrugada en el barrio de L'Alquerieta en Alzira cuando, por circunstancias no precisadas, se ha producido el tiroteo entre las dos familias.

En este sentido, el medio 'Levante' apunta a que la pelea se habría iniciado porque dos primas se han peleado. Entonces sus padres, hermanos entre ellos, se han puesto a discutir, llegando a intervenir hasta una decena de personas.

A consecuencia del mismo ha fallecido una persona nacida en 1970, que sería el abuelo de las primas, y otras tres han sufrido heridas de bala, aunque según las fuentes no corren peligro, y uno ha sido intervenido y los otros dos dados de alta.

La Policía ha detenido por estos hechos a cuatro miembros de la misma familia, según las fuentes, que han indicado que la persona fallecida pertenece a otro clan familiar.

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