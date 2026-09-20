El jefe del servicio de cirugía del Ramón y Cajal defiende los cambios en las listas de espera tras reconocer su voz en los audios y critica la politización del asunto

Basilio de la Torre, jefe del servicio de cirugía del centro hospitalario, ha defendido que Isabel Díaz Ayuso no mintió en sus declaraciones en la Asamblea sobre el asunto.

El Hospital Ramón y Cajal está en el foco de la polémica después de las informaciones que recogen que se realizaron cambios en las listas de espera de pacientes. Según adelantó 'El País', dos responsables habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas y cumplir con los objetivos de productividad que marca la Consejería de Sanidad.

Por su parte, el Gobierno madrileño acusó este miércoles al cirujano que denunció los cambios en las listas de espera del hospital de haberlas manipulado él mismo "para trabajar menos". Sin embargo, laSexta conseguía acceder a documentación interna que desmontó su argumento en contra del cirujano Luis Alberto Martos.

Ya este sábado, Basilio de la Torre, jefe del servicio de cirugía y uno de los responsables que se escuchan en el audio, ha estado en laSexta Xplica y ha reconocido que sí es su voz la que se puede oír.

Ahora bien, De la Torre ha señalado que se ha "politizado" el asunto sobre cambiar la calificación de hasta 57 pacientes: "La gestión clínica del servicio debe velar por las indicaciones y prioridades de los pacientes para que estas sean coherentes con criterios clínicos objetivos, homogéneos, razonables y actualizados".

"Tenga en cuenta usted que es mi labor intentar dar la equidad a todos los pacientes. No puede haber pacientes con diagnósticos que podríamos considerar banales porque tengo aquí las fechas de inclusión, de listas de espera de muchos de ellos. Cuando se quitaron llevaban 90 días de lista de espera y les puedo decir aquí los diagnósticos", ha comentado.

Tras ello, ha insistido en que es él el "gestor de la lista clínica", pero recalca que "no puede haber pacientes más de 90 días sin operar con rango preferente".

Respecto a las palabras de Isabel Díaz Ayuso, el doctor De la Torre considera que no ha mentido: "Tiene toda la razón porque el doctor Martos dio muchos problemas en la hora de la gestión del servicio. La presidenta no se refería a los pacientes de lista de espera ni mucho menos, sino los pacientes que llegaban a consulta externa donde el doctor Martos anulaba antes de que llegara el paciente a la consulta la cita porque él creía que no la necesitaba ver".

"El paciente llegaba a la consulta y el paciente veía que no se le veía por ese doctor. Eso generó unas reclamaciones. Eso es lo que yo en el video entiendo que quiere decir la presidenta", ha argumentado.

Por otro lado, Basilio de la Torre ha aseverado que no tiene que pedir disculpas a los pacientes porque "fueron operados": "Yo solamente pido explicaciones cuando veo un diagnóstico que es extraño, hablo con ellos y de todas las maneras, el doctor Martos hace su propia organización del quirófano".

"En ningún momento yo como jefe de servicio me he metido en qué enfermos tiene que operar. Él, con el jefe de sección, establecen de tal manera que la prioridad es un criterio clínico. Si yo veo que hay enfermos con un diagnóstico que podríamos decir banal que han pasado los tres meses como preferentes, entenderá usted que mi obligación para dar equidad a otras patologías de similar característica tiene que ser depurar la lista de espera", ha enfatizado explicando que los enfermos jamás se han quitado lista de espera.

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