Las incógnitas y contradicciones en el relato de la Comunidad de Madrid sobre el ático de Ayuso no logran convencer a nadie

Los detalles Uno de estos es ese en el que asegura que la adquisición no es dinero "perdido", a pesar de que la subasta para su venta queda desierta de compradores.

Más allá del falseamiento de las listas de espera del hospital público de Madrid Ramón y Cajal, hay otro asunto que persigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de la compra del ático de lujo en el barrio de Chamberí a través de la empresa pública Planifica Madrid. De hecho, por mucho que la presidenta quiera dar el asunto por zanjado, aún quedan demasiadas incógnitas y contradicciones por resolver.

De esta manera, los argumentos de la baronesa 'popular' no convencen. Uno de estos es ese en el que asegura que la adquisición no es dinero "perdido". Sin embargo, lo cierto es que, si bien la Comunidad de Madrid lo sacó a subasta, esta quedó vacía. Es decir, nadie quiere comprar ese ático con 6,7 millones de euros. Quizás porque lo compraron por 6,3 y sin tener muy claro el objetivo.

De hecho, en un primer momento, cuando a finales de julio salta la noticia de la compra, desde Sol, y la misma Ayuso, se dedicaron a excusarse en que sería destinado a oficinas. El relato era que, mientras durasen las obras previstas en la sede del gobierno regional, se situaría allí el despacho de la presidenta. Ahora bien, tras leer el expediente y escuchar al consejero Miguel Ángel García, esta afirmación se matiza.

En uno de los informes incluidos en los documentos facilitados por la Comunidad de Madrid en relación a este asunto, se contempla que las "razones por las que se adquiere [el citado inmueble] son para contar con un inmueble institucional". En él hay "una zona destinada a lugar de trabajo", pero también "un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la región".

Algo que choca con las defensas que hicieron poco después de que 'El País' diera a conocer la compra. En cambio, sí que cuadra con los varios dormitorios, la amplia terraza y los cinco baños con los que cuenta este inmueble.

También surgen versiones diferentes en cuanto a si han sido los madrileños los que han pagado este ático. Ante eso respondía una Ayuso desbocada este viernes, la cual terminó cayendo en un lapsus o una casualidad. Sea como sea, no fue nada acertado asegurar que "paga todo con su dinero público".

No cabe olvidar el momento en el que Ayuso, durante la misma rueda improvisada, sostiene no tener "la menor idea" de cómo funciona Planifica Madrid, al tiempo que admite haber visitado el inmueble. Preguntada por la prensa por esta cuestión, respondió así: "Si lo compran y estoy buscando un lugar donde puede que me lleve las oficinas, el despacho mío, mi despacho, oye, pues por verlo".

Está claro que la hemeroteca no acompaña a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero tampoco los compradores del ático, tal y como se avanzaba sobre estas líneas. De esta manera, al no conseguir venderse, no se ha ampliado el "presupuesto destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio" de este verano. Eso fue lo que dijeron cuando el asunto empezaba a enturbiarse sobre Sol.

Ayuso no sabe cómo zanjar este tema, a pesar de asegurar y hasta jurar que puede "demostrar de mil maneras" no querer una vivienda. Lo más sencillo, no obstante, sería responder todas las preguntas que quedan en el aire. También valdría con la comparecencia del CEO de la empresa pública que lo compró, Planifica Madrid, pero la han vetado en la Asamblea de Madrid, en la que los 'populares' tienen mayoría.

Precisamente allí fue donde el consejero pretendía cerrar el asunto leyendo la memoria de arrendamiento. No lo consiguió y por eso la presidenta madrileña, en un claro ejercicio de victimismo, preguntó: "¿Por qué no intentáis creerme?". La respuesta es clara: porque todos los argumentos llenos de contradicciones y las dudas sin resolver no convencen a nadie.

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