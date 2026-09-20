Trump vuelve a la Casa Blanca tras la amenaza de un Irán que advierte de "devastadores bombardeos" si es atacado

Mujeres miembros de las fuerzas de la milicia iraní portan una pancarta contra el presidente estadounidense, Donald Trump, durante una marcha militar en Teherán.

El contexto El secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní advierte de que cualquier nueva ofensiva tendría respuesta: "Esta vez, si comienza la guerra, golpearemos con mayor severidad todas las bases aéreas estadounidenses desde las que despegan esas aeronaves".

La tensión en Oriente Medio se intensifica con los hutíes atacando Arabia Saudí, mientras Riad solicita ayuda a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha evitado intervenir directamente. Tras un ataque hutí con misiles a Riad, Trump regresó a la Casa Blanca, aumentando las alertas de seguridad para ciudadanos estadounidenses en la región. Irán endurece su discurso, advirtiendo que responderá a cualquier ofensiva estadounidense con ataques a bases aéreas. Teherán ha propuesto condiciones para nuevas negociaciones, mientras el Estado Mayor iraní amenaza con bombardeos devastadores si Estados Unidos reanuda acciones contra Irán. La situación podría escalar rápidamente.

La tensión vuelve a dispararse en Oriente Medio. En plena ofensiva de los hutíes contra Arabia Saudí, Riad ha pedido en varias ocasiones ayuda a Estados Unidos para frenar los ataques, pero su presidente, Donald Trump, de momento, ha evitado intervenir directamente. Mientras, Irán se ha mostrado claro: responderá a cualquier ataque con "devastadores bombardeos".

El mandatario estadounidense aseguraba el pasado 12 de septiembre: "Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar con nosotros. Y están dejando pasar a la mayoría de los barcos. Solo hay un país con el que no está muy contentos y lo solucionaremos·. Pero la situación ha dado un nuevo giro. Los hutíes lanzaron este sábado un misil balístico hacia Riad, que fue interceptado por las defensas saudíes. En las inmediaciones del aeropuerto de la capital se registraron explosiones y una columna de humo, mientras los rebeldes yemeníes reivindicaban ataques con misiles y drones contra objetivos que calificaron de "sensibles".

Un ataque que eleva el temor a una respuesta estadounidense y que coincide con un movimiento significativo de Trump: el presidente ha abandonado antes de lo previsto su estancia en Camp David y ha regresado a la Casa Blanca. La Casa Blanca no ha explicado oficialmente el motivo, aunque el regreso se produce después del ataque sobre Riad y mientras Washington advierte de que el conflicto puede escalar rápidamente.

Estados Unidos también ha elevado las alertas de seguridad para sus ciudadanos en distintos países de Oriente Medio ante el riesgo de una escalada y posibles alteraciones del tráfico aéreo.

"Una guerra estúpida"

Ante esta posible escalada, Irán endurece también su discurso. Mohsén Rezaí, secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, advierte de que cualquier nueva ofensiva estadounidense tendría respuesta. "Esta vez, si comienza la guerra, golpearemos con mayor severidad todas las bases aéreas estadounidenses desde las que despegan esas aeronaves", ha asegurado. Rezaeí también acusa a Trump de haber subestimado a Irán cuando comenzó el conflicto: "Nadie considera la guerra de Estados Unidos con Irán como una guerra racional o lógica. Todos la describen como una guerra estúpida, y quiero añadir otra palabra a eso. Ignorante".

Al mismo tiempo, Teherán asegura haber trasladado a Washington, a través de intermediarios, siete condiciones para iniciar nuevas negociaciones. Entre las exigencias que se han hecho públicas figuran el fin de los combates, la liberación de activos iraníes congelados y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. Y en medio de este pulso, Irán mantiene su posición sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte energético mundial.

Horas después, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraní también ha advertido a EEUU que responderá a cualquier ataque con "devastadores bombardeos" contra sus bases en la región, tras supuestamente recibir información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio. "Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción", indicó el Ejercito iraní en un comunicado recogido por medios locales.

El Estado Mayor iraní sostuvo que tiene información que apunta que Estados Unidos va a "reanudar las acciones contra la República Islámica" tras recibir "el visto bueno" de países regionales en una reunión en Europa. "Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán (EEUU) contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal y ya no podrán esperar ninguna moderación ni indulgencia por parte de las poderosas fuerzas armadas de Irán", aseguraron las Fuerzas Armadas iraníes.

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