Ceuta vive bajo la amenaza constante de una nueva entrada masiva de migrantes entre campamentos, asentamientos y una enorme bronca política

Los detalles Cerca de 8.300 migrantes han sido alojados en una decena de instalaciones oficiales repartidas por diferentes puntos de la ciudad autónoma, desde Los Rosales al Puerto. Mientras, el caos y la incertidumbre siguen adueñándose de las calles ceutíes.

La ciudad de Ceuta enfrenta una tensa situación tras la entrada masiva de migrantes hace 52 días, lo que ha generado caos y preocupación entre los vecinos. Aunque se han habilitado campamentos en el puerto para alojar a 1.700 personas, muchos aún duermen en condiciones precarias en las playas. La crisis ha provocado tensiones políticas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario local, Juan Jesús Vivas, especialmente respecto a la tutela de casi 1.000 menores. Además, se teme una nueva oleada de migrantes coincidiendo con las elecciones en Marruecos, según alertas en redes sociales y advertencias de la Embajada de España en Rabat.

Campamentos, asentamientos y una enorme bronca política. Es la tensa situación que vive la ciudad de Ceuta desde hace 52 días, momento en el que se dio la entrada masiva de miles de migrantes. Lejos de que este panorama mejore, las calles ceutíes siguen inmersas en el caos y bajo la amenaza constante de nuevas llegadas.

Mientras los vecinos siguen expresando sus quejas sobre la gestión de esta crisis, la apertura de carpas y los realojos comenzaban a llevarse a cabo este viernes. La ciudad autónoma vive las dos caras de la moneda entre los migrantes: los que ya han pasado dos noches en las nuevas instalaciones habilitadas en el puerto y los que siguen durmiendo sobre la arena.

Son 1.700 los que, tras pasar casi dos meses sin un lugar estable donde dormir, pudieron acceder a los campamentos, que aún siguen en construcción. El nuevo dispositivo del puerto está dividido en dos zonas: Levante y Poniente. En la de Levante se encuentran las instalaciones que acogen a 1.080 personas. Allí los migrantes duermen en carpas, sobre camastros y literas, cuentan con duchas y tres comidas al día.

Por otro lado, en la zona de Poniente, la situación es algo diferente ya que hay 40 carpas habilitadas y el espacio está destinado principalmente a mujeres con niños y a personas consideradas especialmente vulnerable. En total, en esta zona pueden alojarse unas 620 personas. En total, cerca de 8.300 ya han sido alojados en una decena de instalaciones oficiales repartidas por diferentes puntos de la ciudad autónoma, desde Los Rosales al Puerto.

Pese a la partida de estos migrantes, las playas de Benítez y El Trampolín siguen abarrotadas. Las imágenes que pueden observarse son de lo más crudas, en las que los hacinamientos de personas que duermen donde pueden en las calles o construyen chabolas en las playas se han convertido en una nueva 'normalidad'.

Pero este no es el único problema que enfrenta Ceuta. La entrada masiva ha impactado directamente en materia política abriendo nuevas brechas y roces con dos grandes protagonistas: el mandatario de la ciudad, Juan Jesús Vivas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo respondía este miércoles sobre los casi 1.000 menores que siguen en las calles de Ceuta sin tutela. Sánchez aseguró que eso es responsabilidad de Vivas. "Eso a Vivas, pregúntele", expresó Sánchez al ser preguntado en los pasillos del Congreso. El Gobierno acusa a Vivas de ralentizar el proceso de acogida a los menores, ya que el PP se niega a enviarlos a la península. La ministra de Infancia, Sira Rego, afirmó que hay 500 niñas listas para salir de territorio ceutí y que solo faltaría la firma de la ciudad.

Otro de los nombres más escuchados es el del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que volverá a visitar Ceuta este lunes. Estará acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) con el objetivo de que la Unión Europea se implique en la crisis y medie para el retorno de todos los inmigrantes irregulares que entraron de forma masiva a finales de julio en la ciudad autónoma, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo viajará viajará junto al presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, y de la secretaria general de esa organización y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, entre otros cargos. Allí les recibirá el presidente Juan Jesús Vivas.

Se trata de la cuarta visita del jefe de la oposición a la ciudad autónoma desde la avalancha de los días 30 y 31 de julio. Así, su primer viaje fue inmediatamente después del salto, regresó a mediados de agosto para proponer un plan de reactivación económica y volvió a recalar en Ceuta a primeros de septiembre para arropar a Vivas en su gestión ante al "abandono de funciones" de Sánchez, según los 'populares'.

Un nuevo llamamiento en redes

Entre preocupación y preocupación, se suma un nuevo llamamiento a entrar en Ceuta la próxima semana. La Embajada de España en Rabat alertaba al Gobierno de Pedro Sánchez de una avalancha de mensajes en redes sociales que llaman a los ciudadanos marroquíes unirse a entrar en España el próximo miércoles 23 de septiembre. Lo harían en el marco de la celebración de las elecciones legislativas del reino alauita, aprovechando que las fuerzas de seguridad estarán trabajando en la organización de los comicios, según ha adelantado el diario 'El Confidencial'.

Son las palabras de Diferentes usuarios en sus redes ven las elecciones como la vía perfecta para evitar controles en su marcha, tal y como habría alertado la Consejería de Interior este jueves: "Es una oportunidad excepcional". Por el momento, la embajada no habría detectado que los comicios pudieran afectar a la protección de la fontera como ocurrió el pasado 30 de julio.

Por su parte, Interior también habría señalado que en estos mensajes se hace referencia a la entrada en Ceuta, pero también en Melilla: "Se prevé que aumenten las publicaciones conforme se acerque la fecha", adelanta el aviso, según el citado medio.

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