El portavoz del PP, Borja Sémper, analiza en una entrevista en la Ser la situación política tras el anuncio del Pedro Sánchez. Preguntado sobre si la organización Manos Limpias, que ha presentado la denuncia contra la Begoña Gómez le merece respeto, Sémper destaca que "ni más ni menos que el respeto que me mereciuó cuando sentó en el banquillo a la infanta Cristina por el caso Nóos". "Lo relevante no es quieén la presenta sino cómo responde un juez, la verosimilitud que le da y las diligencias que abre", añade.

"Tengo la sensación de que Pedro Sánchez no ha sabido cómo reaccionar. Hay una tendencia entre los políticos a culpar a la judicatura y a los oponentes cuando lo que hay que hacer es salir a dar explicaciones", continúa Sémper.

En línea con las palabras de Núñez Feijóo, Sémper cree que la respuesta de Sánchez no ha estado a la altura. "Hoy no ha estado a la altura de lo que se espera de un presidente del Gobierno. Que esté España paralizada a lo largo de los próximos cinco días, que esté toda España especulando (...) no es razonable", sentencia.