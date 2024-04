Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ha informado de que se va a tomar varios días para "reflexionar" sobre si debe continuar al frente del ejecutivo por la denuncia contra su mujer por un presunto delito de tráfico de influencias, los socialistas no han tardado en respaldar al líder del PSOE y presidente del Gobierno públicamente.

Apenas diez minutos más tarde de que Sánchez publicara una carta a la ciudadanía en su perfil de X, Teresa Ribera, quien será la candidata socialista para las elecciones europeas -como se ha anunciado hoy-, ha lamentado que "no todo vale en política" y ha asegurado que "tenemos un presidente de primera". "Ni él ni su familia merecen esto. Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente.", ha escrito Ribera.

No solo la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha defendido a Sánchez. Diferentes dirigentes socialistas han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a su líder.

"Ahora más que nunca los socialistas estamos con nuestro presidente", ha comentado el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López. Además, ha añadido que "Pedro Sánchez representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo" y le ha mandado "ánimo y fuerza".

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comentado que "no hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar" y ha añadido que "no todo vale, ni en la vida, ni en la política".

Los socialistas se han mostrado indignados por la decisión a la que ha tenido que llegar el presidente del Gobierno por, según ha asegurado él, una "estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose" en la que ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal por ser "colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias".