Pedro Sánchez ha anunciado este lunes su continuidad como presidente del Gobierno, una decisión tomada tras cinco días de reflexión en los que se alejó de la vida pública. Una decisión que es la "mejor posible para España y Cataluña", según ha afirmado Salvador Illa en Al Rojo Vivo.

El candidato socialista a la Generalitat ha hablado con Antonio García Ferreras en el programa, donde ha reconocido que habló con Sánchez este fin de semana, pero matiza que no le comunicó su decisión entonces: "No he hablado con Pedro Sánchez, no he podido (desde su discurso de continuidad). Lo hice este fin de semana en un tono más personal. Fue una conversación desde la amistad y ahora lo haré en un plano más político para invitarle a ayudar en Cataluña".

Y a la hora de valorar la decisión del presidente, Illa no ha dudado en calificarla como la "mejor posible": "Es una buena noticia, la mejor que podíamos tener para Cataluña y España. Estoy muy contento. Y es una alegría para todos aquellos que pensamos que la política es algo noble y que tiene límites".

Además, el candidato socialista en Cataluña no ha dudado en señalar como "equivocadas" las intervenciones de Feijóo durante estos cinco días o la reacción de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, a la continuidad del presidente: "Estos días hemos visto al Pedro Sánchez más humano, a algunos esto les ha sorprendido. Ha abierto una reflexión personal y ha conseguido algo que no se había hecho hasta ahora, abrir una reflexión colectiva. Las reacciones del señor Aragonés o otras como las que ha tenido el señor Feijóo están profundamente equivocadas".

Por último, Illa no considera que esta decisión de Sánchez vaya a tener en las próximas elecciones catalanas del próximo 12 de mayo: "No me ha preocupado el efecto que esto pudiera tener, he pensado más en el plano personal. Y hoy me he alegrado. Es lo mejor para Cataluña. Los efectos que esto puede tener no lo sé y me parecen secundarios. A partir del 12 de mayo veremos lo que los ciudadanos de Cataluña deciden".