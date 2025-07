¿Qué pasa con Tomorrowland? La organización confía en que continúe: "Sería un desastre si no pudiera celebrarse"

Efectivamente, el "escenario principal es parte de la experiencia" completa del festival, pero señalan que es algo que no está "explícitamente estipulado" en un contrato . "Si los organizadores finalmente pueden ofrecer una experiencia que se ajuste más o menos a lo prometido, con los DJs programados, será difícil obtener una compensación", explican a la cadena belga VRT. Si se llegara al punto de hablar de compensaciones, la organización recuerda que " no necesariamente tiene que ser un reembolso ", sino que puede ser "otra propuesta".

Los primeros asistentes llegan al festival: "Al principio pensábamos que eran imágenes de IA"

Los primeros festivaleros han empezado a llegar al recinto de Tomorrowland, tras la apertura del camping (DreamVille), a las 10:00h de la mañana del jueves. "The show must go on", aseguraba uno al diario belga DeMorgen, a su llegada a Boom. "Esto es Tomorrowland, seguro que se les ocurre algo", decía otro. Uno de los asistentes al festival, ya en el camping, afirmaba que en un principio no se creía el incendio: "Pensábamos que eran imágenes hechas con inteligencia artificial". Lo cierto es que aunque el incendio ha sido real, ya se han visto muchas imágenes realizadas con IA que muestran lo que sería el escenario antes del fuego.