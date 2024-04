La prensa internacional no ha tardado en hacerse eco de la carta de Pedro Sánchez en la que abre la opción de dejar el Gobierno, con interpretaciones que, en algunos casos, no se ajustan a la realidad.

La 'BBC' recoge que el presidente del Gobierno ha suspendido sus "deberes públicos" mientras su esposa se enfrenta a una investigación, un enfoque similar al aplicado por 'The Times', que titula: 'Pedro Sánchez dice que se plantea dejar la presidencia del Gobierno'.

No obstante, hay otros medios como 'Le Monde' o el 'Financial Times' que hablan de que la apertura de una investigación a Begoña Gómez es por corrupción, algo que, hasta el momento, no ha quedado demostrado.