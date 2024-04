El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de dimitir del ejecutivo y de darse unos días para "reflexionar" tras la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias. En una entrevista en 'La Brújula' en Onda Cero, el popular ha asegurado que Sánchez "intenta victimizarse" y que "dice cosas impropias de un primer ministro".

Durante la entrevista en Onda Cero, Feijóo se ha preguntado "qué es lo que ha ocurrido para que el presidente del Gobierno no haya dicho nada en la sesión de control y se haya ido a La Moncloa a escribir esta carta diciendo cosas impropias de un primer ministro".

Para el líder de la oposición, Sánchez "intenta victimizarse y polarizar aún más la política española movilizando a su electorado y a su partido de cara a las elecciones catalanas y europeas". Además, le acusa de calumniarle y de dejación de funciones. "No tiene precedentes" ha espetado Feijóo.

"No hay un primer ministro europeo que haya hecho esto diciendo que va a pensar lo que va a hacer en los próximos días, responsabilizando a la oposición de que los jueces lleven actuando más de un año", ha asegurado Feijóo, quien ha añadido que "el presidente, el partido, su entorno y el Gobierno tiene un problema judicial".

Sánchez podría dejar la Presidencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles una carta a la ciudadanía a través de su cuenta de X (Twitter) en la que ha abierto la posibilidad de dejar la presidencia del Gobierno. A lo largo de cuatro páginas, Sánchez critica la "máquina del fango" que dicen haber activado PP y Vox con la denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, cancelando su agenda pública de los próximos días para "parar y reflexionar".

Además, Sánchez ha anunciado que será el próximo lunes, 29 de abril, cuando comparecerá ante los medios de comunicación para dar a conocer su decisión. "Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero", añade.

Sobre la posibilidad de que Sánchez dimita de su cargo, Feijóo ha comentado que "al presidente del Gobierno no le cree nadie, ni su entorno". "Nos ha contado tantas cosas. La moción de censura era precisamente para convocar elecciones y estuvo un año y medio; después dijo que no pactaría con Podemos y firmó con Podemos; después dijo que con Bildu no iba a pactar y hoy es presidente del Gobierno por los 6 votos de Bildu. No tiene palabra", ha comentado.

El lunes, según prevé el popular, el presidente del Gobierno "va a decir que después de las muestras de apoyo y de cariño, va a seguir de presidente del Gobierno para parar a la derecha y la extremaderecha".

Cuca Gamarra arremete contra Sánchez y denuncia su "victimismo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha comentado que "en lugar de desaparecer cinco días, el presidente debe aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja". Además, ha lamentado que "el silencio y no la transparencia sea el camino escogido por Pedro Sánchez".

Gamarra también ha denunciado que "el presidente del Gobierno apueste por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad".