Sin filtraciones, con máxima expectación y tras cinco días de total hermetismo, Pedro Sánchez anunciará en las próximas horas cuál ha sido su decisión. Este lunes acaba el tiempo de reflexión y de espera, sin que se haya filtrado ni una sola pista sobre su continuidad como presidente del Gobierno. Existen varios escenarios como la dimisión, el adelanto electoral o la continuidad. Sin embargo, el socialista es el rey de las sorpresas, y eso se suma que su decisión llegará en medio de una gran expectación, con todas las opciones abiertas y presionado por la ola de solidaridad de dirigentes y militantes socialistas que, muy preocupados, le reclaman no dar un paso atrás.

Sánchez anunció el miércoles que se daba unos días de reflexión para meditar si merecía la pena seguir al frente del Ejecutivo tras la campaña de "acoso y derribo" que cree que protagonizan contra él PP, Vox y medios y organizaciones afines a la derecha y la ultraderecha y que incluye los ataques a su esposa, Begoña Gómez. La apertura de diligencias por parte de un juzgado de Madrid tras la denuncia presentada contra ella por Manos Limpias por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios fue el detonante de su decisión de abrir la puerta a la dimisión.

Nadie, ningún ministro ni ningún dirigente del PSOE, incluso de su círculo más cercano, se atreve a augurar lo que ocurrirá, y todos los que se han pronunciado coinciden en que no se puede descartar nada. Además, tampoco parece que los socialistas tengan un plan B y todos esperan la comparecencia de este lunes, de la que tampoco se sabe la hora. "Es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo": así de contundente se ha mostrado el ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmando que el PSOE lo fía todo a Sánchez.

Los socialistas, eso sí, evitan hacer más cábalas sobre los escenarios posibles, que pasan por la continuidad del presidente, por el hecho de que la ligue a que prospere una cuestión de confianza, por una convocatoria electoral para la que tendría que esperar aún poco más de un mes, o por la renuncia y el consiguiente intento de investidura de otro representante socialista. Su comparecencia este lunes en el Palacio de la Moncloa dará respuesta a los interrogantes y creen que, en todo caso, abrirá un tiempo nuevo.

El PP, que sigue sosteniendo que es una estrategia del socialistas y que no dimitirá, ha contestado rápidamente a esas declaraciones. A través de las redes sociales, el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado que Sánchez, en todo caso, "debería ser el puto siervo al servicio de los españoles". Mientras, Puente les acusa de liderar "una estrategia feroz de acoso" contra el presidente. "Desde luego esperamos una explicación del señor (Alberto Núñez) Feijóo que él hoy está detrás de la estrategia para socavar la vida personal y familiar de Pedro Sánchez", añade el ministro y reconoce que "Sánchez está tocado". "La cosa no es tan sencilla porque es verdad que le han tocado en su punto débil", ha expresado.

Toda la maquinaria para convencer de que "merece la pena"

Un pesimismo que ya mostró este sábado según ha sabido laSexta: "Con preocupación, es evidente, no lo oculto. Él es un hombre con un carácter muy estable y que si ha llegado a este punto es que se encuentra realmente mal". Dice, además, que estamos ante un riesgo muy serio de que la democracia se vea agredida. Por ello, asimismo, varias miles de personas se manifestaron este domingo bajo el lema "Por amor a la democracia", tras la de los militantes socialistas del sábado. Los manifestantes denuncian que los "chantajes y bulos, no pueden contra la democracia y contra el pueblo". A la manifestación también han acudido dirigentes políticos de Más Madrid, como la ministra de Sanidad, Mónica García, e Íñigo Errejón, y se dirigen hasta el Congreso de los Diputados. Todos le repiten lo mismo: "merece la pena".

También en Valencia, unas 1.500 personas se han concentrado en la sede del partido para pedirle a Sánchez que no dimita. En un ambiente festivo, con banderas, pancartas y a coro, le han gritado que seguir merece la pena. Además de varios dirigentes del partido, el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha estado entre los asistentes.

Merece la pena le siguen repitiendo sus ministros a solo unas horas de que anuncie su decisión. Por un lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hablado este domingo en 'El País', donde también admite que "Sánchez está abatido", pero confía en que continúe al frente del Gobierno. El socialismo entiende cómo se siente, pero le pide que aguante por la democracia. "Humanamente se comprende la reacción, ahora tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos, que aguante para que esta partida no la gane la derecha", le ha pedido Puig.

Lo mismo hizo el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y Meritxell Batet en una columna de opinión, donde les dicen que "no podemos dejar que gane a quien degrada la política". El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, invita a reflexionar sobre "qué democracia estamos construyendo": "La destrucción personal del adversario político no es un arma legítima". Para el líder del PSC, Salvador Illa, que se encuentra inmerso en la campaña de las elecciones catalanas y con un traspié inesperado, asegura que "algunos ven la política simplemente como un juego de poder, conquistar el poder al precio que sea".

También a la derecha se dirige directamente el ministro de Agricultura, Luis Planas: "Que deje cualquier esperanza la oposición si piensa que de esa forma va a resquebrajar la estabilidad de España". Mensajes muy parecidos a los que recogieron el sábado los micrófonos de laSexta en Ferraz, donde el respaldo de los suyos acabó convirtiéndose en un mar de lágrimas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, asegura que "no pueden ganar los que quieren la mala política", mientras la presidenta de la Cámara Baja, entre lágrimas, expresa que "es que es muy emocionante".

Díaz: "Nadie va a doblegar este Gobierno"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, asegura que nadie va a doblegar a este Gobierno y advierte al PP: "Les queda tiempo de oposición". La también ministra de Trabajo ha acusado a los 'populares' de cuestionar las instituciones y de convertir la política, ha dicho textualmente, en un "estercolero". "Nadie va a doblegar a este gobierno. Transmitamos que somos más. y que se va a respetar la legalidad democrática en nuestro país. Que ellos no mandan. Que hoy ya España se está movilizando, no para salvar a un partido, no para salvar a un Gobierno de coalición, sino sabéis para qué, para seguir ganando más derechos", ha expresado.

Desde el PNV estarían dispuestos a prolongar la vida del Gobierno actual, aunque Sánchez dimitiera. Lo ha dicho en una entrevista a 'El Periódico' el líder del PNV, Andoni Ortuzar, que no descarta ese escenario, la dimisión, pero Ortuzar considera que, de seguir, lo mejor sería una cuestión de confianza, que apoyarían desde el PNV.

Y en Madrid, CCOO y UGT, junto a representantes del ámbito de la cultura, han convocado un encuentro ciudadano para reivindicar la decencia democrática. Rechazando así la cultura del odio y la mentira que, aseguran, ponen en peligro la convivencia. Han asistido grandes figuras del mundo de la cultura como Miguel Ríos o Benjamín Prado, entre otros.