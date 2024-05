El complejo escenario de pactos que se plantea tras el 12M ha centrado este jueves el debate entre los candidatos a las elecciones catalanas en 'RTVE', con todas las miradas en el candidato del PSC y favorito según las encuestas, Salvador Illa. Un cara a cara menos crispado y menos centrado en el 'procés' que en anteriores citas electorales, celebrado en el ecuador de la campaña e impregnado en todos sus bloques por la cuestión de los acuerdos postelectorales.

Un debate en el que Junts ha reiterado su negativa a pactar con el PSC, mientras que ERC no descarta pactar con ningún partido, menos Vox, siempre que se hable del "qué".

Así, ante las preguntas sobre qué socios buscará si gana las elecciones el próximo 12 de mayo, Illa ha apostado por formar "un gobierno estable" que abra una nueva etapa: "Me presentaré a la investidura para presidir la Generalitat. ¿Ustedes bloquearán mi investidura?", ha preguntado al resto de candidatos, garantizando que "el gobierno de Cataluña se decidirá en Cataluña".

El 12M puede abrirse paso un "amplio frente transversal", ha augurado Illa, a quien el actual president y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, ha reprochado que ya dé por hecho que ganará, pidiéndole "respeto a las urnas", porque "primero deben hablar los ciudadanos". Aragonès, asimismo, ha arrancado a Illa y Josep Rull su compromiso de suscribir un "pacto antifascista".

Por su parte, Jéssica Albiach, ha afeado a Illa sus "malabarismos" para no responder a su pregunta previa sobre si piensa formar Govern con Junts, que según la candidata de los comunes es "la refundación de CDC". Rull, sin embargo, ha descartado que su partido comparta Govern con el PSC: "No pactaremos con los socialistas, no haremos presidente a Illa", ha dicho -horas después de que Carles Puigdemont se pronunciara en el mismo sentido-, aseverando que el candidato del PSC "representa la negación" del 1-O.

Desde la CUP, Laia Estrada ha instado a su vez a Aragonès a aclarar si "pactará con Illa" y ha recriminado a Junts que descarte pactos con el PSC pero comparta con los socialistas el mismo "modelo económico".

Por su parte, el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha augurado que Illa "se abrazará a Puigdemont", a lo que este le ha respondido: "Seguro que no hablaré con usted, porque practica un discurso de odio". También el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha dado por hecho que Illa está dispuesto a "pactar con Puigdemont", porque hará "lo que le diga" Pedro Sánchez.

A su vez, el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha justificado las posiciones discrepantes con Génova que mantuvo ante posibles contactos PP-Junts: "Soy un catalán un tanto rebelde", ha reconocido, antes de destacar su contraste con un Illa -ha dicho- inclinado a la "genuflexión" ante Sánchez.

ERC y Junts sacan pecho por la amnistía

Por otra parte, Aragonès ha atribuido la aprobación de la ley de amnistía al "liderazgo" de ERC y ha vaticinado que el Gobierno acabará diciendo 'sí' a un referéndum pactado, mientras que Rull ha reivindicado la "actitud firme" de Junts que ha logrado el "giro copernicano" del PSC.

Illa ha admitido que defender la amnistía "no es fácil" en España, por lo que ha agradecido explícitamente al PSOE su posición, aunque ha recibido numerosas críticas de Vox, Cs y PP: Garriga ha censurado su intención de "normalizar a personas que dieron un golpe de Estado", Carrizosa le ha reprochado que haya "engañado" los catalanes y Fernández le ha acusado de practicar "manipulación sentimental". En la réplica, a su vez, Illa ha invitado a Fernández a desvelar las reuniones con Junts que el PP "oculta".