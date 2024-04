María Jesús Montero no cree que conozcamos la decisión de Pedro Sánchez y si permanece o no en Moncloa antes del lunes. Así lo indica la vicepresidenta primera del Gobierno en Al Rojo Vivo, donde traslada también su deseo, en el que centra "todas sus fuerzas", de que el presidente continúe. La ministra de Hacienda, no obstante, advierte a su vez de que Sánchez "nunca en su vida ha ido de farol".

A preguntas de Antonio García Ferreras, la 'número dos' del PSOE reconoce que no ha hablado con él en las últimas horas y aboga por respetar el periodo de reflexión del presidente, que en su carta a la ciudadanía se daba de plazo hasta el lunes para dar a conocer su determinación. "Hay que dejarlo que reflexione, porque su reflexión ese exclusivamente personal", defiende.

Para Montero, el "ataque directo" ya no solo contra el propio Sánchez, sino también a su mujer, su familia y el "entorno que más quiere", ha sido lo que "ha colmado el vaso", llevándole a plantearse si puede mantener "la fuerza que se necesita para continuar trabajando" con la misma "intensidad", "ilusión" y "compromiso" el resto del mandato. Y en este momento, sostiene, "queda bastante legislatura por delante".

Así las cosas, Montero no cree que conozcamos su decisión hasta el lunes. "Serían especulaciones, pero yo creo que no", opina la vicepresidenta: "Él ha sido muy claro en que quiere ese periodo, ha entendido que se necesitaban varios días de madurez, de reflexión sosegada, este es el tiempo en que él ha entendido que puede realmente comunicarle a los ciudadanos el resultado final de su decisión", añade.

"No espero que antes de esa fecha conozcamos el veredicto de su conciencia, de sus sentimientos, de su corazón", resume la vicepresidenta primera, que espera no obstante que el jefe del Ejecutivo siga adelante: "Deseo y tengo concentradas todas mis fuerzas en que cuando el lunes comunique su decisión sea para trasladar que tiene fuerza para poder continuar y que el proyecto sigue adelante", ha señalado.